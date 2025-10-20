Piloții și stewardesele le trimit mâncare gratuit controlorilor de trafic care lucrează fără salariu din cauza blocajului din SUA

Piloții și stewardesele le trimit mâncare gratuit controlorilor de trafic care lucrează fără salariu din cauza blocajului din SUA. FOTO ALPA

Piloții și stewardesele cumpără mâncare pentru controlorii de trafic aerian care lucrează fără să fie plătiți, în timpul blocajului guvernamental din SUA, scrie Business Insider.

Ei păstrează cerul în siguranță fără să primească salariu, iar acum, piloții companiilor aeriene le trimit prânzul ca mulțumire. Nick Daniels, președintele Asociației Naționale a Controlorilor de Trafic Aerian (NATCA), a declarat pentru Business Insider că piloți, însoțitori de bord și chiar controlori canadieni cumpără și livrează mâncare gratuită pentru controlorii americani afectați de blocajul guvernamental.

Pete LeFevre, lider sindical și controlor de trafic aerian din Washington, D.C., a spus că unitatea sa a primit pizza din partea Air Line Pilots Association (ALPA), organizație care reprezintă peste 80.000 de piloți. Contactată de Business Insider, ALPA a confirmat gestul, precizând că asemenea acțiuni au loc „aproape zilnic”.

Postări apărute joi pe rețelele sociale arată că piloții Alaska Airlines au trimis pizza turnului de control de pe Aeroportul Internațional din San Francisco, iar piloții Delta Air Lines au trimis mâncare tuturor turnurilor și centrelor de sosiri din huburile lor.

Asociația Însoțitorilor de Zbor, sindicat care reprezintă peste 50.000 de membri ai echipajelor, a contribuit de asemenea, a spus Daniels. Teamsters Local 357, sindicatul echipajelor Republic Airways, a transmis pentru Business Insider că livrează mâncare controlorilor din Indianapolis, unde compania are sediul. „Am făcut multe livrări”, a spus LeFevre. „Sunt piloți, însoțitori de bord și companii care se mobilizează pentru controlorii lor. Acum mai avem nevoie doar ca și guvernul să se mobilizeze pentru noi.” Daniels a adăugat că inclusiv controlori din Canada au trimis mese în semn de solidaritate, la fel ca în timpul blocajului guvernamental din 2019.

Între timp, Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a trimis pizza controlorilor de pe Aeroportul Newark Liberty, în timpul unei vizite la începutul lunii.

„Bona nu acceptă plata pe datorie”

De la începutul blocajului, pe 1 octombrie, controlorii au primit doar o parte din salariu, însă se așteaptă ca pe statele de plată din 28 octombrie să apară suma de 0 dolari. Ei urmează să primească retroactiv banii după deblocarea bugetului, dar, spune LeFevre, mâncarea gratuită - deși apreciată - nu rezolvă problemele urgente precum chiria, ratele la casă și mașină sau costurile cu copiii.

El a precizat că unii controlori apelează deja la joburi suplimentare pentru a se descurca financiar. „Bona nu acceptă plata pe datorie” a spus el. „Cu toții vom fi nevoiți să luăm decizii grele. În singura mea zi liberă, ce fac? Mă apuc să conduc pentru Uber, Uber Eats, doar ca să pot plăti facturile?”

Astfel de discuții despre „joburi de avarie” sunt tot mai frecvente și ar putea deveni noua realitate dacă blocajul continuă. Acest lucru riscă să agraveze oboseala într-un domeniu deja considerat unul dintre cele mai stresante din lume.

„Dacă ați lucra în ritmul nostru, ați vedea efecte serioase asupra somnului și a calității vieții, iar sistemul imunitar ar avea serios de suferit. Dacă mai ai și copii, uneori pare că viața de acasă e mai complicată decât jobul în sine.”, a declarat un controlor de trafic aerian pentru Business Insider.

Controlorii lucrează în ture chiar și de 10 ore, șase zile pe săptămână, deseori cu ore suplimentare obligatorii, o problemă care exista deja înainte de blocaj, din cauza deficitului major de personal. Potrivit controlorului citat, volumul de muncă ajunge să echivaleze cu „un an și jumătate de muncă într-un singur an”, iar orele suplimentare nu se iau în calcul la pensie.

Consultantul în siguranță aviatică Anthony Brickhouse a declarat că, deocamdată, siguranța zborurilor nu este amenințată, însă „cu cât situația se prelungește, cu atât riscurile pot crește”. Și controlorul anonim a spus că publicul nu trebuie să se teamă de o problemă imediată de siguranță, dar ar trebui să știe că mulți controlori lucrează deja până la 20 de ore suplimentare pe săptămână pentru a menține traficul aerian funcțional.