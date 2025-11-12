„Zeița Bogăției”, femeia cu 6 miliarde de euro în Bitcoini din bani furați, condamnată la peste 11 ani de închisoare. Cum a fost prinsă

7 minute de citit Publicat la 11:35 12 Noi 2025 Modificat la 12:10 12 Noi 2025

Zhimin Qian a fost ridicată de polițiști din patul în care stătea în majoritatea timpului FOTO: Poliția Metropolitană

O femeie prinsă cu Bitcoini în valoare de peste 6 miliarde de euro, în cadrul celei mai mari anchete de spălare de bani din istoria Marii Britanii, a fost condamnată la 11 ani și 8 luni de închisoare, după aproape cinci ani în care s-a ascuns și a încercat să scape de consecințele faptelor ei.

Zhimin Qian, în vârstă de 47 de ani, a rămas șocată când poliția i-a spart ușa dormitorului dintr-o suburbie a orașului York, pe 22 aprilie.

Ea dispăruse și se acundea după ce polițiștii i-au confiscat peste 61.000 de Bitcoini, în cea mai mare captură de criptomonedă din UK, în urma unui raid făcut în casa de peste 5 milioane de euro de lângă Hampstead Heath, în care stătea cu chirie, relatează Sky News.

De la escrocherii în China la imperiul Bitcoin din Londra

Qian, care fugise din China după ce a comis o fraudă uriașă și ajunsese în Marea Britanie în 2017, cu un pașaport fals din Saint Kitts și Nevis pe numele Yadi Zhang, a pledat vinovată pentru două capete de acuzare privind spălarea de bani la Curtea Coroanei din Southwark.

Qian a izbucnit în lacrimi în boxa acuzaților în momentul în care a fost condamnată la 11 ani și 8 luni de închisoare.

Judecătoarea Sally-Ann Hales KC i-a spus: „Ați fost arhitecta acestei infracțiuni de la început până la sfârșit. Scara spălării de bani este fără precedent. Motivația dumneavoastră a fost pură lăcomie”.

Poliția a declarat că femeia se autointitula „Zeița Bogăției” și purta robe imperiale în timp ce echipele ei de vânzări promiteau randamente de 300% la conferințe luxoase în China, promovând schema „Britain Nice Life Insurance”.

Într-un videoclip de prezentare, naratorul spune: „Marea Britanie este o națiune a gloriei și viselor”, în timp ce apar imagini cu Parlamentul, Universitatea Oxford, Castelul Windsor, Palatul Buckingham și străzile londoneze.

Qian era deja căutată în China pentru alte două escrocherii când a pus la cale uriașa fraudă investițională, înșelând peste 128.000 de victime din toate provinciile Chinei, cu o sumă totală de 40 de miliarde de yuani (peste 5 miliarde de euro), între 2014 și 2017.

Peste 80 de persoane au fost condamnate în China pentru această escrocherie, dar Qian a convertit o parte din câștiguri în peste 70.000 de Bitcoini și a fugit, trecând granița în Myanmar pe o motoretă, ajungând în final pe aeroportul Heathrow, în septembrie 2017.

Viața luxoasă a „Zeiței Bogăției” și planurile sale grandioase

Ea a recrutat-o pe Jian Wen, care și-a părăsit jobul dintr-un restaurant chinezesc din sudul Londrei, iar cele două femei s-au mutat într-o casă în valoare de peste 5 milioane de euro, pe care au închiriat-o cu aproximativ 20.000 de euro pe lună, pretinzând că sunt directoarele unei afaceri internaționale cu bijuterii.

Au călătorit mult prin Europa, cumpărând bijuterii și cheltuind zeci de mii de euro pe haine și pantofi de designer, iar Wen și-a cumpărat un Mercedes E-Class de 30.000 de euro și și-a trimis fiul la o școală pregătitoare unde taxa era de 8.000 de euro pe semestru.

Qian ținea note detaliate despre ceea ce judecătoarea a numit planurile ei „grandioase” de a-și ridica statutul social.

Dorea să întâlnească un duce regal, spera ca Dalai Lama să o declare reîncarnarea unei zeițe și visa să de vină regina Liberland-ului, o micro-națiune nerecunoscută de pe malul croat al Dunării.

Căderea imperiului: cum a fost prinsă după ani de fugă

Poliția a intrat însă pe fir când cele două au încercat să cumpere o vilă de 30 de milioane de euro, cu șapte dormitoare și piscină, în Hampstead, folosind 1 milion de euro proveniți din conversia de Bitcoin.

Ofițerii au descins la locuința lor în octombrie 2018 și au confiscat 300.000 de lire sterline în numerar și cecuri, telefoane, laptopuri și o „hartă a comorii” desenată de mână care ducea de la Harrods la o cutie de valori ce conținea alte dispozitive.

Când anchetatorii au accesat în sfârșit portofelele de criptomonede stocate pe acele dispozitive, au crezut că cineva a pus greșit punctul zecimal.

Cei 61.279 Bitcoini valorau atunci 1,6 miliarde de euro și au ajuns acum la peste 5 miliarde de euro, devenind cea mai mare confiscare de criptomonedă din istoria Marii Britanii și, până de curând, din lume.

Polițiștii au crezut că „regina” fugise din Marea Britanie, dar, cu puțin timp înainte ca Wen să fie găsită vinovată de spălare de bani, în martie, detectivul Joe Ryan a observat activitate pe un portofel cripto asociat cu Qian, care nu mai fusese folosit din 2019.

Bursa a furnizat detalii despre titularul contului – Seng Hok Ling, un cetățean malaezian cu o condamnare anterioară pentru fraudă în Hong Kong (2015), care locuia în Matlock, Derbyshire.

Presupunând că ar putea fi în contact cu Qian, detectivii au intensificat căutările în toată Marea Britanie, până când au identificat-o într-o casă dintr-o suburbie a orașului York.

Când poliția a spart ușa dormitorului de la etaj, Qian se afla în pat, sub o pilotă roșie, încercând să-și pună bluza, privind îngrozită la ofițeri prin ochelarii ei groși.

Detectivul Chris Woods le-a spus colegilor: „E ea.”

O avere uriașă și o dispută internațională pentru Bitcoini

Un registru și parolele cusute într-un buzunar secret din pantalonii de trening pe care îi purta au dus anchetatorii la Bitcoini și alte criptomonede în valoare de aproximativ 70 milioane de euro.

Ling o ajutase să se ascundă, furnizându-i documente false și servicii de spălare de bani. De asemenea, i-a închiriat locuințe prin Airbnb, inclusiv o casă în Glasgow și o fermă izolată lângă Loch Tay, în Highlands.

În instanță s-a aflat că acesta a încercat să obțină un pașaport pe numele actriței moarte Dianxia Shen din Hong Kong.

Avea angajați mai mulți bucătari, șoferi și gărzi de corp care aveau în permanență grijă de ea, crezând despre ea că este o femeie bogată căreia nu-i place să iasă în lume.

Aceștia erau obligați să semneze acorduri stricte de confidențialitate, care le interziceau folosirea dispozitivelor sau aplicațiilor chinezești și fotografierea sau filmarea „oricui sau a oricărui lucru, în interior sau exterior”, nerespectarea regulilor ducând la concediere și amenzi de până la 30.000 de dolari.

Ofițerii Poliției Metropolitane au mers la Beijing și Tianjin pentru a vorbi cu victimele fraudei, dintre care unele își pierduseră economiile de o viață, familiile sau nu mai puteau plăti pentru medicamente și asistență medicală.

Polițiștii chinezi urmau să devină primii din istorie care să depună mărturie într-un tribunal britanic, dar Qian a pledat vinovată chiar în prima zi a procesului, iar Ling a recunoscut și el o acuzație de spălare de bani. El a fost condamnat la 4 ani și 11 luni de închisoare.

Instanța a aflat că, de când se află în arest preventiv, Qian a publicat poezii, iar lucrările ei de artă au fost expuse într-o expoziție.

Wen fusese condamnată anul trecut la 6 ani și 8 luni de detenție, iar sentințele lui Qian și Ling marchează încheierea a ceea ce șeful departamentului de criminalitate economică și cibernetică al Poliției Metropolitane a numit „una dintre cele mai lungi și complexe anchete economice din istoria poliției”.

„În timp ce era fugită în Marea Britanie, a dus o viață relativ retrasă. Avea acel anturaj în jurul ei, dar nu ieșea prea des”, a spus acesta despre Qian.

„Și avem o oarecare înțelegere, din notele și reflecțiile ei, despre ceea ce plănuia să facă cu restul banilor, averii și vieții sale. Dar, din fericire, am reușit s-o prindem și să o aducem în fața justiției înainte ca acele vise să devină realitate”, a mai spus acesta.

După sentință, avocatul lui Qian, Roger Sahota, a descris-o pe clienta sa drept „o pionieră a Bitcoinului”, care a fost cândva „cea mai mare deținătoare de Bitcoini de sex feminin din lume”.

„Nu a intenționat niciodată să comită o fraudă, dar recunoaște că schemele ei de investiții au fost frauduloase și i-au indus în eroare pe cei care au avut încredere în ea”, a spus el. „Îi pare profund rău pentru suferința investitorilor și speră că o parte din binele creat de munca ei va dăinui”.

Averea se află acum în centrul unei dispute la Înalta Curte între guvernul britanic și mii de victime chineze.

Procurorii au înființat un mecanism de despăgubire, dar avocații celor care doresc să-și recupereze investițiile susțin că acesta ar trebui să reflecte uriașa creștere a valorii Bitcoinului, și nu doar sumele investite inițial.