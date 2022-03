Război în Ucraina | O nouă rundă de negocieri astăzi, capitala Kiev se pregăteşte de atacul final | Antena 3 transmite LIVE 24 din 24

Ziua 12 a războiului din Ucraina. Cele mai importante evenimente înregistrate astăzi:

Update 7 martie, 00.30. Președintele francez Emmanuel Macron a discutat în această noapte cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky și l-a pus la curent cu convorbirea sa anterioară cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui comunicat citit la Palatul Élysée.

"Președintele Republicii a discutat cu președintele Zelenski despre convorbirea sa de astăzi (duminică - n.r.) cu președintele Putin, în timpul căreia acesta din urmă și-a dat acordul pentru un efort comun întreprins pe baza recomandărilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru a asigura siguranța și securitatea centralelor nucleare din Ucraina", se arată în comunicat.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, își exprimase "îngrijorarea gravă" cu privire la securitatea nucleară în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Vladimir Putin, duminică, mai devreme.

În convorbirea cu Zelenski, Macron "a reiterat necesitatea absolută de a evita orice atac asupra integrității instalațiilor nucleare civile ucrainene", potrivit CNN.

Update 7 martie, 00.05. Publicaţia NEXTA a anunţat că mai multe explozii s-au produs în oraşul Harkov.

Astfel, bombardamentele lansate de armata rusă au fost reluate. Într-un clip video postat pe Twitter se poate observa o clădire cuprinsă de flăcări, după ce a fost lovită de o rachetă.

In #Kharkiv, between the prosecutor's office and the commandant's office, a residential building was on fire. pic.twitter.com/RItKO4Isn8