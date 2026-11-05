„Europa riscă să devină irelevantă”. Avertismentul lui Meloni pentru liderii UE despre negocierile de pace pentru Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 17:00 05 Noi 2026 Modificat la 17:00 05 Noi 2026

Meloni afirmă că proliferarea diverselor formate de negociere loveşte în credibilitatea Europei. Sursa foto: Hepta

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a afirmat, într-o scrisoare trimisă joi preşedintelui Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, că Europa riscă să devină irelevantă în orice negocieri de pace cu privire la Ucraina dacă nu pune capăt iniţiativelor diplomatice concurente şi nu cade de acord asupra unui unic reprezentant mandatat să vorbească în numele blocului, transmite Reuters, citată de Agerpres.

În scrisoare, Meloni afirmă că proliferarea diverselor formate de negociere loveşte în credibilitatea Europei şi creează impresia că aceasta acţionează "haotic".

Meloni precizează că nu urmăreşte să obţină un loc la masa negocierilor pentru sine sau pentru Italia, dar afirmă că Roma nu va accepta angajamente negociate în absenţa unui mandat din partea UE.

De asemenea, şefa guvernului italian le cere liderilor UE să decidă cine ar trebui să reprezinte blocul comunitar în negocieri şi ce mandat ar trebui să primească persoana respectivă.

În scrisoare, Meloni solicită ca subiectul să fie discutat în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului European ce va avea loc săptămâna viitoare la Dublin, urmând ca o decizie oficială să fie adoptată la summitul din decembrie, după o coordonare prealabilă cu Marea Britanie, Norvegia şi alţi parteneri europeni.