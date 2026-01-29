Europenii nu vor ofițeri ICE la JO de iarnă 2026 de la Milano: Mai mulți eurodeputați cer UE să le blocheze accesul. Care e poziția SUA

Mai mulți parlamentari europeni au îndemnat Uniunea Europeană să impună măsuri restrictive împotriva ICE, susținând că agenția americană nu ar trebui să opereze în Europa, din cauza preocupărilor legate de controlul democratic și drepturile omului, potrivit Euronews.

Legislatori europeni au cerut UE să împiedice intrarea pe continent a personalului agenției americane pentru Imigrație și Control Vamal (ICE), după informațiile potrivit cărora agenția ar urma să fie implicată în operațiuni de securitate în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina.

Controversa legată de prezența lor la viitoarele Jocuri din Italia a fost amplificată de dezvăluiri privind relațiile comerciale ale ICE cu multinaționala franceză de IT Capgemini.

Indignarea publică față de acțiunile ICE a crescut după ce doi locuitori din Minneapolis, Renée Good și Alex Pretti, au fost împușcați mortal de ofițeri ICE în incidente separate, în cursul acestei luni.

În SUA, ICE s-a confruntat cu acuzații de folosire excesivă a forței, abuz de putere și comportament violent din partea politicienilor, grupurilor de advocacy și personalităților publice.

Tensiunile au escaladat și mai mult atunci când brațul de investigații al ICE, Homeland Security Investigations (HSI), a confirmat că va „sprijini” alte autorități de aplicare a legii pentru a „evalua și reduce riscurile provenite de la organizații criminale transnaționale” în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, programate să înceapă pe 6 februarie.

„Creșterea violenței” va afecta europenii, spun eurodeputații

Mai mulți eurodeputați susțin acum că ICE nu ar trebui să opereze pe teritoriul european, invocând îngrijorări legate de responsabilitatea democratică și respectarea drepturilor omului.

„Este o insultă la adresa Italiei din partea lui Trump”, a declarat eurodeputatul socialist Sandro Ruotolo pentru Euronews, susținând că Jocurile Olimpice sunt folosite ca vitrină pentru ICE într-un moment în care agenția este intens criticată pe plan intern.

„Trump a făcut un pas înapoi prin înlăturarea comandantului Border Patrol, Gregory Bovino, dar nu poate scăpa complet de ICE”, a spus Ruotolo.

„El impune ICE guvernului italian, consolidând o relație de sus în jos cu premierul Giorgia Meloni. Ne vom opune acestei decizii.”

Europarlamentarii cer UE să „împiedice intrarea unor astfel de forțe pe teritoriul său”

Marți, Manon Aubry și Martin Schirdewan, copreședinții grupului The Left din Parlamentul European, au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și altor lideri instituționali, solicitând „măsuri restrictive” împotriva agenților ICE și îndemnând UE să „împiedice intrarea unor astfel de forțe pe teritoriul său”.

Ei au avertizat că ceea ce descriu drept o violență în creștere a agenției impune un răspuns ferm din partea UE pentru a-și proteja cetățenii și a apăra standardele privind drepturile omului.

„Violența și represiunea crescândă ale ICE vor afecta direct cetățenii europeni de aici”, se arată în scrisoare.

„În Europa, nu vrem oameni care ignoră drepturile omului”

Și grupul liberal Renew Europe a reacționat la informațiile privind prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice, declarând într-o postare pe X că „nu este acceptabil”.

„În Europa, nu vrem oameni care ignoră drepturile omului și evită controlul democratic”, a transmis grupul. „Uniunea noastră, valorile noastre, regulile noastre.”

Totuși, nu toți eurodeputații împărtășesc această opinie. Parlamentarul italian Salvatore De Meo (PPE) a declarat pentru Euronews că nu există motive serioase de îngrijorare.

„Este ridicol să ne imaginăm că agenții ICE ar veni în Italia cu aceleași atribuții ca cele din Minneapolis”, a spus De Meo.

„În timpul marilor evenimente internaționale, formele de cooperare și coordonare cu parteneri aliați sunt o practică obișnuită, cu respectarea deplină a regulilor și a suveranității naționale.”

Potrivit lui De Meo, „transformarea unei chestiuni serioase precum securitatea într-o controversă ideologică este iresponsabilă și nu aduce niciun serviciu țării”.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze solicitarea miercuri, reiterând că problemele de securitate țin de competența națională.

„Securitatea națională este responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru. Comisia nu are competență în acest domeniu”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Euronews.

Tajani: „Nu vine SS-ul aici”

Potrivit Ministerului de Interne al Italiei, personalul ICE ar urma să opereze exclusiv alături de autoritățile italiene, în centre de coordonare.

Ministerul a subliniat că agenții nu vor patrula spațiile publice și nu vor desfășura activități de control al imigrației.

Într-un efort de a calma tensiunile, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a glumit spunând că „nu vine SS-ul aici” și a subliniat că personalul implicat nu este același cu cel angajat în operațiuni controversate în SUA.

În ciuda acestor asigurări, opoziția rămâne puternică. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a cerut interzicerea agenților ICE, în timp ce proteste au izbucnit în consiliul regional Lombardia și au fost lansate mai multe petiții împotriva prezenței acestora.

Partidele de opoziție din Italia au făcut apel la un miting în Milano sâmbăta viitoare pentru a protesta împotriva prezenței ICE. Participanții sunt îndemnați să aducă fluiere, utilizate frecvent de manifestanții anti-ICE din SUA.

Trump apără acțiunile ICE

Trump și administrația sa au apărat constant ICE și acțiunile agenției, invocând succesul în reducerea ratelor criminalității în SUA. La rândul său, președintele american a dat vina pe democrați pentru ceea ce a numit „haosul” ultimelor săptămâni.

„În cei patru ani de conducere coruptă a lui Joe Biden și de eșec al democraților, zeci de milioane de imigranți ilegali criminali au intrat în țara noastră, inclusiv sute de mii de criminali condamnați, violatori, răpitori, traficanți de droguri și teroriști”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social, duminică seara.

„În cele cinci state conduse de republicani … ICE a arestat 150.245 de imigranți ilegali criminali în ultimul an, fără proteste, revolte sau haos”, a adăugat el.

SUA susțin că prezența ICE la JO de iarnă 2026 de la Milano este doar de sprijin

În fața criticilor înregistrate în Italia, purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, a declarat că prezența ICE în Italia este pentru a „reduce riscurile din partea organizațiilor criminale transnaționale”.

De asemenea, ea a adăugat că „toate operațiunile de securitate sunt responsabilitatea autorităților italiene”, deoarece controversata forță ă ICE, responsabilă de raziile violente privind imigrația în SUA, 'nu desfășoară operațiuni de imigrație în țări străine'.

După o întâlnire între ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, și ambasadorul american în Italia, Tilman J. Fertitta, guvernul italian a clarificat marți că participarea americană se va limita la Homeland Security Investigation (HSI), „organismul de investigații al ICE”.

„Trebuie subliniat că anchetatorii HSI nu vor fi reprezentați de personal operațional precum cel dedicat controalelor migratorii pe teritoriul american, ci de referenți specializați exclusiv în anchete”, a explicat, într-un comunicat, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Analiștii HSI „vor lucra exclusiv în interiorul sediilor diplomatice și nu pe teritoriul țării”, activitate pentru care SUA vor instala o sală operațională la consulatul american din Milano.

Conform sursei citate, acești agenți nu au „nicio atribuție” pe solul italian, iar principalul lor rol va fi consultarea propriilor baze de date.

Companie franceză, de asemenea sub focul criticilor din cauza ICE

Între timp, în Franța a apărut o controversă separată, în urma unei investigații care a dezvăluit că filiala americană a multinaționalei franceze de IT Capgemini a furnizat ICE „servicii de localizare a persoanelor pentru operațiuni de aplicare a legii și deportare”.

Potrivit unui raport al L’Observatoire des multinationales, Capgemini a primit un contract în valoare de până la 365 de milioane de dolari (305,3 milioane de euro), cu o plată inițială de 4,8 milioane de dolari (4,01 milioane de euro) efectuată în decembrie.

Compania ar fi menținut relații contractuale cu ICE cel puțin din 2007, unele contracte valorând zeci de milioane de dolari. Dezvăluirile au stârnit reacții publice puternice și l-au determinat pe ministrul francez al economiei, Roland Lescure, să ceară clarificări.

„Fac apel la Capgemini să facă lumină într-un mod extrem de transparent asupra activităților sale — asupra acestei politici — și, fără îndoială, să pună sub semnul întrebării însăși natura acestor activități”, a declarat Lescure în Adunarea Națională, ca răspuns la o întrebare a unui deputat.

Ca reacție, directorul general al Capgemini, Aiman Ezzat, a declarat că filiala americană a companiei funcționează sub o guvernanță independentă, cu propriul consiliu de administrație și propriul proces decizional.

În consecință, a spus el, Grupul Capgemini nu are acces la informațiile clasificate sau la aranjamentele contractuale ale CGS.