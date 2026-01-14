Încă o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Patrioții pentru Europa contestă acordul UE-Mercosur

<1 minut de citit Publicat la 22:13 14 Ian 2026 Modificat la 22:14 14 Ian 2026

Acesta este cea de-a patra moţiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen şi a echipei sale într-un interval de circa şase luni / Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, se va confrunta săptămâna viitoare din nou în Parlamentul European cu o moţiune de cenzură, transmite miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a informat despre aceasta pe liderii grupurilor din legislativul UE, a aflat dpa din surse la curent cu situaţia.

Dezbaterea şi votul vor avea loc în cursul sesiunii în plen a PE de la Strasbourg de săptămâna viitoare.

Acesta este cea de-a patra moţiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen şi a echipei sale într-un interval de circa şase luni.

Moţiunea actuală este iniţiată de grupul ''Patrioţi pentru Europa'' (din care fac parte, printre alţii, eurodeputaţii francezi din RN - Rassemblement national - şi cei ungari din Fidesz), care a criticat-o pe şefa Comisiei şi echipa sa în principal pentru acordul de liber schimb UE-Mercosur.

Pentru ca o moţiune de cenzură să fie dezbătută şi supusă la vot în Parlamentul European, are nevoie de sprijinul a cel puţin o zecime din cei 719 de eurodeputaţi.