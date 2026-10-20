„Nu avem timp de pierdut”. Mesajul transmis de Ursula von der Leyen pentru Luca Niculescu după învestire

1 minut de citit Publicat la 19:20 20 Oct 2026 Modificat la 19:20 20 Oct 2026

„Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa”, a transmis Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Luca Niculescu, după ce Guvernul condus de acesta a primit marți votul de încredere al Parlamentului.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, șefa Comisiei Europene a subliniat că există multă muncă de făcut, atât pentru crearea de oportunități pentru cetățeni și companii, cât și pentru consolidarea securității pe flancul estic al Europei.

„Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa”, a transmis Ursula von der Leyen.

Congratulations to @LucaNiculescu on becoming Prime Minister of Romania. We have important work ahead of us. To create opportunities for people and for businesses. And to strengthen security on our Eastern Flank. We have no time to waste. Let’s move forward together, for Romania and for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Guvernul Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Luca Niculescu a mulţumit parlamentarilor pentru votul de încredere acordat. „Mulţumesc PSD, PNL, UDMR, minorităţilor naţionale. Este un moment important pentru România, ieşim din şase luni de criză, ne punem imediat pe treabă, România nu mai poate aştepta”, a spus noul premier, anunţând că în această seară va avea loc prima şedinţă a Cabinetului.