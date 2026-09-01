UE impune reguli mai stricte pentru ChatGPT, Reddit și Roblox: Platformele au termen de doar patru luni să le aplice

5 minute de citit Publicat la 15:43 01 Sep 2026 Modificat la 15:43 01 Sep 2026

Aplicații de tip chatbot AI, pe telefon. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană a decis ca ChatGPT, Reddit și Roblox să intre sub cel mai strict nivel de supraveghere prevăzut de Digital Services Act (DSA), legislația UE privind serviciile digitale, transmit Euronews și Deutsche Welle.

Noutatea cea mai importantă este că ChatGPT este încadrat oficial de UE drept „Very Large Online Search Engine” (VLOSE) - adică un motor de căutare online foarte mare - atunci când evaluarea se raportează la funcția sa de căutare pe internet.

Astfel, ChatGPT are acum încadrarea Very Large Online Search Engine (VLOSE), iar Reddit și Roblox sunt considerate Very Large Online Platform (VLOP - platforme online foarte mari )

Toate trei au patru luni, până la sfârșitul lui noiembrie 2026, pentru a se conforma noilor obligații.

De ce este importantă clasificarea ChatGPT

Aceasta este probabil partea cea mai interesantă a articolului.

Comisia Europeană spune că ChatGPT nu este, din punct de vedere al DSA, doar un chatbot sau o platformă conversațională. Îl consideră un „serviciu hibrid” deoarece poate:

conversa cu utilizatorii;

răspunde la întrebările lor;

procesa solicitări complexe;

și, foarte important, căuta informații în timp real pe internet.

Prin urmare, Comisia consideră că, atunci când ChatGPT oferă rezultate provenite din web, serviciul are caracteristicile unui motor de căutare.

Este o premieră: este prima dată când un chatbot AI este încadrat în această categorie.

Asta contează deoarece încadrarea ca VLOSE aduce ChatGPT sub un set mult mai strict de obligații privind riscurile sistemice, transparența și responsabilitatea.

De ce au fost incluse Reddit și Roblox

În cazul Reddit și Roblox, raționamentul este ceva mai simplu.

Ambele sunt considerate Very Large Online Platforms (VLOPs) deoarece permit utilizatorilor să:

creeze conținut;

publice conținut;

distribuie conținut către public;

interacționeze cu conținutul altor utilizatori.

Prin urmare, UE le tratează ca platforme online care au un impact suficient de mare asupra societății pentru a necesita supraveghere suplimentară.

Pragul de 45 de milioane de utilizatori

DSA stabilește un prag important.

Un serviciu online care ajunge la peste 45 de milioane de utilizatori lunar în UE poate fi clasificat drept:

VLOP — Very Large Online Platform, sau

VLOSE — Very Large Online Search Engine,

în funcție de natura serviciului.

45 de milioane reprezintă aproximativ unul din zece locuitori ai UE.

Cele trei servicii au depășit acest prag cu mult:

ChatGPT Search - aprox. 159 milioane de utilizatori lunari in UE

Reddit - aprox 57,2 milioane de utilizatori/lună

Roblox - aprox 48 de milioane

Pentru ChatGPT, cifra este deosebit de mare: OpenAI a raportat aproximativ 159 de milioane de utilizatori activi lunar în UE pentru funcția de căutare, calculată ca medie în cele șase luni până în martie 2026.

Ce obligații suplimentare apar

Acesta este efectul concret al deciziei.

ChatGPT, Reddit și Roblox trebuie să respecte un set de obligații rezervate celor mai mari servicii digitale.

Printre cele mai importante se află evaluări anuale ale riscurilor sistemice.

Aceste evaluări trebuie să analizeze, printre altele:

răspândirea conținutului ilegal;

protecția copiilor și minorilor;

efectele serviciului asupra sănătății mintale și fizice a utilizatorilor;

respectarea drepturilor fundamentale;

impactul asupra proceselor electorale;

riscurile pentru siguranța publică.

Cu alte cuvinte, UE nu se limitează la întrebarea „există conținut ilegal?”, ci vrea să afle și ce efecte de amploare poate avea un serviciu digital asupra societății.

Vor exista și audituri independente

Cele trei servicii nu vor putea pur și simplu să spună ele însele că respectă regulile.

Vor trebui să se supună unor audituri independente.

În plus, trebuie să ofere anumite date:

autorităților de reglementare;

cercetătorilor acreditați.

Scopul este ca riscurile declarate de companii și măsurile luate de acestea să poată fi verificate din exterior.

Ce spune Comisia Europeană

Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei responsabilă de suveranitate tehnologică, securitate și democrație, spune că aceste desemnări înseamnă un nivel mai ridicat de:

supraveghere;

responsabilitate;

control.

Argumentul UE este că aceste servicii au un impact foarte mare asupra cetățenilor și societății europene, deci trebuie să accepte un nivel proporțional de responsabilitate.

Comisia mai transmite un mesaj important: va continua să monitorizeze piața digitală și va desemna și alte servicii dacă acestea ating pragul relevant.

Deci lista nu este considerată definitivă.

Cine va supraveghea concret serviciile

Comisia Europeană va lucra împreună cu autoritățile naționale.

Pentru ChatGPT și Reddit, va exista cooperare cu Coimisiún na Meán, autoritatea irlandeză responsabilă de coordonarea serviciilor digitale.

Pentru Roblox, Comisia va coopera cu Autoritatea olandeză pentru consumatori și piețe (ACM).

Așadar, este vorba despre o combinație între supraveghere europeană și autorități naționale.

Termenul este foarte scurt

Cele trei servicii au primit patru luni pentru conformare. Termenul este sfârșitul lunii noiembrie 2026.

Asta înseamnă că până atunci trebuie să fie pregătite pentru noul regim de obligații, inclusiv evaluările de risc și mecanismele de audit și de furnizare a datelor.

Și nu este vorba despre reguli pur simbolice. DSA a produs deja aproximativ 870 de milioane de euro în amenzi.

Spre exemplu:

Iar sancțiunile pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

Pentru o companie precum OpenAI, articolul subliniază că o astfel de sancțiune ar putea deveni foarte importantă financiar pe măsură ce veniturile companiei cresc.

Miza pentru ChatGPT este mai mare decât pare

Din perspectiva articolului, această decizie este importantă nu doar pentru că „UE introduce niște reguli noi pentru ChatGPT”.

Ea stabilește un precedent juridic pentru modul în care AI-ul este încadrat în legislația europeană.

Până acum, era relativ intuitiv să consideri un chatbot AI drept o categorie distinctă: utilizatorul pune o întrebare, iar AI-ul generează un răspuns.

Comisia spune însă, în esență: dacă serviciul poate căuta pe internet și furniza utilizatorului informații rezultate din acea căutare, el poate avea, din punct de vedere regulator, funcționalitatea unui motor de căutare.

Asta poate deveni relevant și pentru alte produse AI care combină:

chatbot + căutare web + răspuns generativ.

Decizia poate reprezenta astfel un precedent pentru modul în care UE va trata viitoarele servicii AI „hibride”.

Există și o dimensiune geopolitică

Articolul introduce și tensiunea dintre UE și SUA.

Administrația Trump a criticat deja politica europeană de reglementare a marilor companii de tehnologie americane.

Washingtonul a descris unele dintre amenzile UE aplicate Apple și Meta în baza Digital Markets Act (DMA) drept o formă de „extorcare economică” și a amenințat cu măsuri de retorsiune împotriva statelor ale căror reguli digitale afectează companiile americane.

Noua decizie poate accentua această tensiune deoarece încă trei servicii asociate unor companii americane ajung sub supravegherea directă a Comisiei Europene.

Cu alte cuvinte, disputa nu mai este doar una despre protecția consumatorilor sau siguranța online, ci are și o componentă de politică economică și suveranitate tehnologică.

Prin includerea ChatGPT, Reddit și Roblox, numărul total de platforme și motoare de căutare aflate sub cel mai strict nivel de supraveghere al DSA ajunge la 28.

Ce înseamnă toate acestea pentru utilizatorul obișnuit de ChatGPT?

ChatGPT nu va deveni brusc diferit pentru utilizator începând de mâine.

Decizia vizează în primul rând obligațiile OpenAI față de autoritățile europene și modul în care serviciul este gestionat și supravegheat.

În practică, însă, poate conduce în timp la schimbări privind:

modul în care sunt evaluate și reduse riscurile sistemice ale ChatGPT;

protecția minorilor;

transparența funcției de căutare;

modul în care sunt gestionate anumite tipuri de conținut;

raportarea către autorități;

accesul cercetătorilor la anumite date;

auditarea independentă a sistemelor;

modul în care OpenAI demonstrează că respectă legislația europeană.

Deci nu este, în esență, o interdicție sau o restricționare a ChatGPT în UE, ci o trecere la un nivel superior de responsabilitate și supraveghere.