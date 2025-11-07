Formula 1: Lando Norris pleacă din pole position în Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Braziliei

Britanicul Lando Norris va pleca din pole position în Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Braziliei. Actualul lider în campionatul piloţilor a fost cronometrat cu 1:09.243 în SQ3 (N.r. - Sprint Qualifing 3 / Sesiunea a treia de calificări pentru Sprint), fiind cu doar 0,097 secunde mai rapid decât Kimi Antonelli.
Pilotul celor de la McLaren, Lando Norris, şi-a asigurat pole position-ul pentru Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Braziliei, în timp ce colegul său, Oscar Piastri, va porni din P3.
Aston Martin a avut o sesiune extraordinară, urmând să plece din P5 cu Alonso şi din P7 cu Stroll.
După un P2 şi P8 în Mexic, Ferrari va pleca în Sprint cu Leclerc din P8 şi cu Hamilton din P11.
Max Verstappen va pleca în sprint din P6, după ce a fost cronometrat cu 1:09.580.
Cei cinci piloţi eliminaţi din SQ1 sunt: Carlos Sainz (Williams/1:11.120), Esteban Ocon (Haas/1:10.872), Yuki Tsunoa(Red Bull Racing/1:10.692), Liam Lawson (Racing Bulls/1.10.666) şi Franco Colapinto (Alpine/1:10.441).
Cei cinci piloţi eliminaţi din SQ2 sunt: Oliver Bearman (Haas/1:09.946), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber/1:09.923), Pierre Gasly (Alpine/1:09.852), Alexander Albon (Williams/1:09.813) şi Lewis Hamilton (Ferrari/1:09.811).
Astfel, grila de start pentru Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Brazilii arată astfel:
Locul 1/2 - Lando Norris/Kimi Antonelli
Locul 3/4 - Oscar Piastri/George Russell
Locul 5/6 - Fernando Alonso/Max Verstappen
Locul 7/8 - Lance Stroll/Charles Leclerc
Locul 9/10 - Isack Hadjar/Nico Hulkenberg
Locul 11/12 - Lewis Hamilton/Alexander Albon
Locul 13/14 - Pierre Gasly/Gabriel Bortoleto
Locul 15/16 - Oliver Bearman/Franco Colapinto
Locul 17/18 - Liam Lawson/Yuki Tsunoda
Locul 19/20 - Esteban Ocon/Carlos Sainz
Sâmbătă, de la ora 16:00, va avea loc Sprint-ul, în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY. De la ora 20:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu al Braziliei, în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.