Era inteligenței artificiale gratuite se apropie de sfârșit: Reclamele ar putea apărea în versiunea gratuită a ChatGPT

Folosirea gratuită a inteligenței artificiale s-ar putea în curând să se încheie, în condițiile în care OpenAI intenționează să introducă reclame pentru versiunea gratuită a ChatGPT. Acestea ar putea fi afișate în funcție de convorbirile fiecărui utilizator, potrivit Engadget.

Cel puțin asta arată o versiune beta a aplicației Android ChatGPT, care include linii de cod cu referire intensă la afișarea reclamelor.

Conform scurgerilor de informații pe platformele sociale, versiunea beta 1.2025.329 include mențiuni despre „funcția de reclame”, „reclamă de căutare” și „conținut bazar”.

Deși aceasta nu este încă o versiune disponibilă publicului, ar putea fi un indiciu că OpenAI este gata să deschidă porțile reclamelor.

Această descoperire vine în urma unui raport din The Information de la începutul lunii noiembrie, care susținea că OpenAI lua în considerare încorporarea de reclame în ChatGPT pe baza memoriei sau a chat-urilor utilizatorilor.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a discutat anterior despre cum ar putea fi încorporate reclamele în ChatGPT, dar nu a oferit niciodată o poziție definitivă.

În timpul unui eveniment organizat anul trecut la Harvard Business School, Altman a declarat că combinarea reclamelor și a inteligenței artificiale este „extrem de tulburătoare pentru mine” și că este „o ultimă soluție pentru noi ca model de afaceri”, dar că „nu este total împotriva lor”.

Altman a reiterat în primul episod al podcastului OpenAI că firma nu este împotriva integrării reclamelor în platformă, dar nu a descoperit metoda exactă.

Deși liniile de cod descoperite recent nu dezvăluie unde ar fi incluse reclamele, OpenAI ar putea lua în considerare reclamele pentru nivelul gratuit, care oferă deja limite privind mesajele, memoria și folosirea generală.

ChatGPT va include un asistent de cumpărături

Dezvăluirile au loc în condițiile în care, compania OpenAI a transmis că ChatGPT va include un asistent de cumpărături, care va ajuta utilizatorii să facă cele mai bune alegeri înainte de Sărbătorile de iarnă.

Producătorul ar urma să încaseze un procent din vânzări. Asistentul de cumpărături va fi disponibil utilizatorilor în aplicaţiile de iPhone şi iPad, dar şi în versiunea web.

"În loc să căutați prin zeci de site-uri, puteți pur și simplu să descrieți ceea ce doriţi: Găsiți cel mai silențios aspirator vertical fără fir pentru un apartament mic, Ajutați-mă să aleg între aceste trei biciclete” sau Am nevoie de un cadou pentru nepoata mea de patru ani care iubește arta - funcția de asistare a cumpărăturilor vă va crea un ghid atent conceput care să vă ajute să luaţi cele mai bune decizii", a anunţat OpenAI.

În continuare, compania a explicat detaliat cum funcționează asistentul de cumpărături. Funcţia pentru căutarea celor mai potrivite cumpărături este concepută pentru un tip de luare a deciziilor mai profund.