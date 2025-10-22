OpenAI a lansat "ChatGPT Atlas", un browser menit să concureze cu Google Chrome

OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, a lansat un browser web bazat pe inteligență artificială, menit să concureze cu giganți precum Google, care deține Chrome – cel mai popular browser din lume. Noul browser, numit ChatGPT Atlas, elimină bara de adrese – un element-cheie în experiența de căutare online. Directorul OpenAI, Sam Altman, a declarat că browserul a fost "construit în jurul ChatGPT", compania lansând marți produsul pe sistemul de operare macOS de la Apple, scrie BBC News.

Lansarea Atlas are loc în contextul în care OpenAI explorează noi modalități de a monetiza investiția sa majoră în inteligența artificială și de a valorifica baza sa de utilizatori aflată în creștere rapidă. Potrivit companiei, Atlas va include și un mod de agent plătit, care va efectua căutări automatizate pentru utilizatorii ChatGPT cu abonament.

Această funcție, disponibilă exclusiv pentru utilizatorii plătitori, folosește chatbot-ul pentru a oferi "îmbunătățiri care îl fac mai rapid și mai util, lucrând cu contextul de navigare al utilizatorului".

OpenAI a anunțat și o serie de noi inițiative menite să atragă utilizatori către serviciile sale online, semnând parteneriate cu platforme de comerț electronic precum Etsy și Shopify, dar și cu servicii de rezervări precum Expedia și Booking.com.

La evenimentul DevDay de la începutul lunii, Sam Altman a anunțat că ChatGPT a atins 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, în creștere de la 400 de milioane în februarie, potrivit firmei de cercetare și analiză Demandsage.

"Cred că utilizatorii vor fi încântați de noul browser OpenAI", a declarat Pat Moorhead, CEO și analist-șef la Moor Insights & Strategy.

Cu toate acestea, el s-a arătat sceptic că Atlas ar putea reprezenta o provocare reală pentru Chrome sau Microsoft Edge.

"Utilizatorii mainstream, începătorii și cei din mediul corporatist vor aștepta ca browserele lor preferate să integreze aceste capabilități", spune el.

Moorhead a adăugat că Microsoft Edge oferă deja multe dintre aceste funcții.

Această provocare din partea OpenAI apare la un an după ce Google a fost declarat monopol ilegal în domeniul căutării online, într-un proces desfășurat în SUA.

Într-o decizie recentă privind măsurile corective pentru dominația Google, compania nu a fost obligată să renunțe la browserul Chrome, deși acest lucru fusese solicitat de Departamentul de Justiție al SUA.

Tot mai mulți utilizatori de internet aleg să utilizeze modele lingvistice mari (LLM), precum ChatGPT, pentru a obține răspunsuri și recomandări în locul motoarelor de căutare clasice.

Potrivit firmei de cercetare Datos, începând cu luna iulie, 5,99% din căutările efectuate de pe browserele desktop au fost direcționate către LLM-uri – o valoare mai mult decât dublă față de anul precedent.

Între timp, Google continuă să investească masiv în inteligența artificială, prioritizând în ultimul an răspunsurile generate de AI în rezultatele căutărilor.