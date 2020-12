Horoscop complet post-coronavirus, cu Mihai Voropchievici. Previziuni 2021 pentru toate zodiile

Numerologic, 2021 este un an 5, iar 5 este la extrema între 1 și 9 și atunci trebuie să păstreze un echilibru. în 2021, echilibrul vine cu provocări.

2021 este an provocator, a spus Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea ”Adevăruri ascunse” de la Antena 3.

Totuși, 2021 este un an pașnic. 5 este nervos, agitat, iritabil, este un an al inteligenței. Nu se face nimic haotic în acest an. Sănătatea se îmbunătățește anul viitor și se recapătă stabilitatea financiară. 5 e cifra norocului, dar e un noroc schimbător. Trebuie să ne mulțumim cu ce avem, să fie economi. Moderație este cheia anului 2021.

Horoscop 2021. Îmbunătățirea condițiilor de viață va fi prioritară anul viitor

Fiecare va căută acest lucru, pentru că nu li se mai permite să mintă celor care promit. Îmbunătățirea condițiilor de viață se va face cu eforturi foarte mari, pentru că avem datorii mari în spate.

Vor fi beneficii financiare după aportul fiecărei zodii. Atenție! Potrivit lui Mihai Voropchievici, nu toate zodiile vor fi bogate în anul următor. Trebuie să ne debarasăm de rutină și să lăsăm la o parte toate prejudecățile din 2020.

5 e câteodată violent. în 2021 trebuie să uităm de violență, se vrea un an pașnic!

Femeia berbec trebuie să realizele multe lucruri în 2021, are multe planuri. Berbecii trebuie să fie foarte atenți în luarea deciziilor și trebuie să analizeze bine o situație. Berbecii acționează rapid. În 2021 aveți oportunitatea de a face bani. Lărgirea cercului de prieteni poate aduce succes. Vor fi mulți berbeci care vor căuta să-și schimbe locul de muncă. Sănătatea e bună pentru Berbeci în 2021.

Munca le va aduce taurilor mulți bani, dar stresul le poate afecta sănătatea. Încercați să ieșiți în natură, pentru a vă încărca bateriile. Călătoriți și asta vă place extraordinar de mult, în 2021 ieșiți din tipar. Taurii au an bun pentru introspecție, pentru a cere ajutor la nevoie. E bine ca în acest an să vă spuneți deschis tot ce vă frământă. E anul în care puteți răbufni și răsufla ușurați. Veți fi tentați să schimbați jobul.

Petreceți cât mai mult timp cu familia și renunțați la relațiile toxice. Cei care sunt singuri găsesc dragostea în cercul de prieteni, iar cei căsătoriți au armonie, liniște și pace. Gemenii în 2021 devin mai carismatici și mai creativi.

În 2021 trebuie să prindă toate oportunitățile. Anul viitor trebuie să-și întărească relația sentimentală. Familia e prioritară. Talentele vă pot aduce bani în plus. 2021 e anul cu cele mai mari oportunități de a scoate talentele la iveală. Racii în 2021 trebuie să știe să se adapteze.

Surpriză pentru cei căsătoriți. La locul de munca Leii sunt apreciați și e bine să economisiți banii. Din ianuarie, sănătatea cere atenție pentru Lei. Nu intrați în contact cu cei răciți!

Fiți atenți la cei dușmănoși. Vă pot strica reputația.

Învațați să vedeți dacă un om profitor vă e benefic. Sănătatea e bună dacă petreceți mai mult timp în natură. Faceți-vă noi prieteni pentru că anul aduce mult noroc în viața socială.

Tentația de a cheltui fără măsură e foarte mare. În 2021 nu mai faceți poftele tuturor că sunt tentații multe de a cheltui inutil. Atenție la sănătate! Tentațiile în 2021 pentru toate zodiile de a scăpa în bunătățuri și a strica sistemul digestiv. Și cântarul.

Creativitatea vă va ajuta în cariera dumneavoastră, 2021 e anul pentru schimbări mari. Nu folosiți toți banii în investiție. Achitați-vă datoriile! Sănătatea mentală trebuie să fie protejată, dar și sănătatea fizică. Odihnă mai multă la anul. În 2021 vi se vor întâmpla multe lucruri interesante.

Renunțați la obiceiurile proaste, fiți moderați! E posibil să vă îngrășați. Anul 2021 aduce tentații amoroase, noroc la bani, carieră și în viața socială. Va trebui să aveți grijă cum vă manifestați personalitatea.

Viața de familie va fi provocatoare, atât timp cât Mercur e retrograd. Apelați la compromisuri și vă va face bine. Aveți suișuri și coborîșuri în 2021, e una caldă și una rece. Fiind norocoși, anul va trece în folosul vostru. Sănătatea e bună dacă păstrați un echilibru în alimentație și în tot ce înseamnă tentații.

Pot fi schimbări la locul de muncă. Banii nu-i cheltuiți pe nimicuri în 2021! Nu ignorați niciun semn al corpului în special în perioada aprilie-septembrie pe latura de sănătate. Vărsătorii au carismă în 2021.

Pentru cei necăsătoriți e an bun pentru uniune. Nu vă folosiți banii în mod necugetat. Nu e an de cumpărat mașină! Chiar dacă sursa de venit e permanentă e bine să cheltuiți moderat.