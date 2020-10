10 întrebări pe care ar trebui să ni le punem atunci când alegem un salon de înfrumusețare

Tocmai din cauza pericolului în care ne aflăm, trebuie să fim mai selectivi atunci când vine vorba de saloanele de înfrumusețare la care mergem. Acestea, fiind frecventate de alte persoane a căror stare de sănătate nu o cunoaștem, prezintă riscul răspândirii de infecții, dacă nu practică cele mai riguroase norme de sterilizare și siguranță. Mai ales în saloanele de manichiură și pedichiură, ori unde se practică înfrumusețarea sprâncenelor, este important să se acorde prioritate siguranței, având în vedere că aici sunt utilizate instrumente refolosibile.

Dacă vă simțiți puțin copleșiți cu alegerea unui salon care să îndeplinească așteptările dumneavoastră, mai ales în situația actuală în care ne aflăm, aruncați o privire la lista de mai jos pentru a afla ce întrebări ar trebui să vă puneți înainte de următoarea vizită la un salon de înfrumusețare. Pentru că puteți găsi un salon care să vă ajute să arătați exact așa cum vă doriți și care, în același timp, își practică serviciile în deplină siguranță.

1. Ce măsuri de siguranță sunt luate în salon?

Conform regulilor emise de către Institutul Național de Sănătate, proprietarii de saloane trebuie să asigure un spațiu de cel puțin 2 metri între persoanele care se află în salon. În unele saloane sunt instalate scuturi transparente între stațiile de lucru, pentru a preveni contactul direct între clienți în timpul tratamentelor. De asemenea, printre regulile emise de către Institutul Național de Sănătate se numără necesitatea purtării de măști și mănuși de protecție și asigurarea igienei adecvate a instrumentelor și suprafețelor de lucru. Unele saloane au pus chiar în aplicare o politică prin care nu acceptă plata în numerar, pentru a elimina nevoia de a atinge bancnote. Nu în ultimul rând, în saloane ar trebui să existe un dezinfectant ușor disponibil pentru clienți, în mod ideal la intrarea în salon, la casele de marcat și la toaletă.

2. Pot să citesc reviste și să beau o cafea în zona de așteptare, așa cum obișnuiam să fac înainte?

Nu. Zonele de așteptare sunt locuri în care este prea ușor pentru noi să intrăm în contact cu diferiți germeni. În prezent, este permisă așteptarea doar în spațiile în care se poate menține distanțarea socială și în această situație, doar apa poate fi servită clienților, în recipiente de unică folosință. Cu toate acestea, este recomandat să nu vă prezentați prea devreme la salon, dacă aveți o programare, pentru a vă evita situațiile care pot crește riscul de infecție. Iar dacă vă gândiți că puteți aștepta afară, vă recomandăm să verificați mai întâi condițiile meteorologice.

3. Trebuie să port mască și mănuși la salonul de înfrumusețare?

Da, ar trebui să purtați o mască și să mențineți o distanță de cel puțin 2 metri atunci când mergeți la un salon de înfrumusețare, cel puțin atunci când vă aflați în zona de așteptare. Nu mai este obligatoriu să purtați mănuși, dar vi se va cere să vă dezinfectați mâinile la sosire.

4. Pot merge la salonul de înfrumusețare cu o prietenă/un prieten?

Să vă bucurați de un timp de răsfăț la un salon de înfrumusețare împreună cu o prietenă/un prieten nu este recomandat în acest moment, din motive de siguranță. Deși nu există reglementări care să vă interzică să intrați în salonul de înfrumusețare cu cineva, în interiorul salonului va fi necesară punerea în aplicare a distanțării sociale. Nu mai vorbim de faptul că a fi la cel puțin 2 m distanță de prietena/prietenul dumneavoastră ar însemna că ar trebui să ridicați vocea considerabil pentru a fi auzit(ă), în cazul în care doriți să aveți o conversație, iar ridicarea vocii ar putea deranja ceilalți clienți sau ar putea provoca o cantitate mai mare de „picături” răspândite în aer.

5. Salonul folosește cele mai bune metode de sterilizare a instrumentelor și a suprafețelor de lucru?

Orice instrument utilizat în timpul procedurilor și tratamentelor trebuie să fie de unică folosință sau sterilizat după fiecare client, folosind o autoclavă. Autoclava este un aparat care ucide bacteriile, virusurile și ciupercile de pe instrumente. Mesele, scaunele și paturile de tratament trebuie șterse cu un dezinfectant după fiecare client. În plus, programările ar trebui să fie distanțate în mod corespunzător, astfel încât să existe timpul necesar pentru dezinfectarea corespunzătoare a fiecărui spațiu de lucru. Orice salon de înfrumusețare pentru care este mai importantă cantitatea decât calitatea într-un moment ca acesta nu este demn de banii dumneavoastră (sau ai oricui)!

6. Cât de des sunt dezinfectate suprafețele și instrumentele utilizate?

Salonul folosește dezinfectanți aprobați și sterilizează instrumentele cu o autoclavă, bine! Următoarea întrebare ar trebui să fie cât de des se fac aceste lucruri, pentru că o dată pe zi nu mai este suficient de bine. Pentru a împiedica răspândirea virusului COVID-19, suprafețele și instrumentele trebuie dezinfectate după fiecare client. Mânerele ușilor, întrerupătoarele de lumină și alte obiecte atinse de mai multe persoane în mod regulat ar trebui, de asemenea, să fie dezinfectate cel puțin de câteva ori pe zi. Chiar și vizierele purtate de personal ar trebui să fie curățate corespunzător la sfârșitul schimbului, sau chiar înlocuite cu altele noi.

7. Pot face o programare telefonic sau trebuie să merg la salon pentru programare?

Saloanele responsabile își vor încuraja clienții să apeleze în avans pentru a-și face programările. Acest lucru nu numai că ajută la limitarea numărului de interacțiuni sociale fizice, dar permite, de asemenea, personalului salonului de înfrumusețare să analizeze potențialii clienți. Programarea ar trebui să includă câteva întrebări de bază, dar importante, cum ar fi dacă clientul sau membrii apropiați ai familiei lui au prezentat febră, frisoane sau dificultăți de respirație sau s-au simțit rău în ultimele 24 de ore. Aceste informații vor ajuta personalul salonului să determine dacă programarea unui client ar trebui amânată mai mult sau mai puțin timp, pentru a evita pericolul provocat de prezența potențială a virusului.

8. Cum pot fi sigur că nimeni cu COVID-19 nu a vizitat salonul de înfrumusețare înaintea mea?

Așa cum am menționat mai sus, personalul salonului de înfrumusețare ar trebui să efectueze un scurt test la telefon cu fiecare potențial client înainte de a face o programare. Cu condiția ca acest lucru și celelalte precauții menționate mai sus să fie respectate, riscul de infectare cu virusul COVID-19 la un salon de înfrumusețare ar trebui să fie eliminat. Dacă, pe de altă parte, apelați la un salon de înfrumusețare pentru a face o programare și nimeni nu vă pune întrebări despre simptomele COVID-19, poate fi o idee bună să încercați să vă faceți o programare la alt salon.

9. Este bine să-mi scot masca / mănușile pentru un tratament?

Este, fără îndoială, mai sigur să vă mențineți măștile și mănușile în public în zilele noastre - cercetările au arătat că purtarea unei măști este utilă în a ne împiedica să transmitem virusul către alte persoane, dacă am fi purtători. Cu toate acestea, există multe proceduri și tratamente cosmetice de înfrumusețare, care ar fi cu totul imposibil de efectuat în cazul în care clientul ar purta mănuși – de exemplu, realizarea unei manichiuri. Având în vedere că un salon de înfrumusețare acordă o atenție suficientă procesului de sterilizare a tuturor suprafețelor și instrumentelor, scoaterea mănușilor pentru acea manichiură nu ar trebui să reprezinte un risc semnificativ de a vă îmbolnăvi. Pentru siguranța personalului salonului de înfrumusețare nu este cazul să vă faceți griji, deoarece vizierele pe care trebuie să le poarte le oferă protecția necesară.

10. Salonul oferă posibilitatea de a testa anumite mostre de produse?

Încercarea unor probe gratuite de produse de înfrumusețare este întotdeauna o experiență distractivă, care poate duce la descoperirea unui nou produs sau a unui brand preferat. Însă în prezent, trebuie minimizată aplicarea mostrelor de produse de către clienți în interiorul salonului. Se preferă ca mostrele să fie ambalate și oferite clienților pentru a le încerca acasă.

Redeschiderea saloanelor de înfrumusețare a însemnat un motiv de bucurie pentru toți, atât pentru proprietarii de saloane, cât și pentru clienți. Am câștigat probabil un nou respect față de esteticieni după ce am încercat să ne facem propriile unghii în perioada în care am fost nevoiți să stăm acasă! Virusul COVID-19 este foarte periculos, dar acum știm cum să luptăm împotriva lui. Trebuie să păstrăm cu toții în minte noile reglementări de siguranță, să le punem în aplicare și să mergem mai departe, cu speranța că vom reveni într-o zi la normalitatea de care ne bucuram înainte de începerea pandemiei.