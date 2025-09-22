Azi are loc echinocțiul de toamnă 2025: Ziua scade, iar noaptea devine mai lungă. Când se schimbă ora

În noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sursa foto: Getty Images

Echinocțiul de toamnă are loc azi, 22 septembrie 2025, marcând momentul în care ziua și noaptea sunt aproape egale ca durată. De acum, orele de lumină vor începe să scadă, iar nopțile vor deveni tot mai lungi, în timp ce România se pregătește și pentru trecerea la ora de iarnă.

Astăzi este echinocțiul de toamnă 2025

Fenomenul astronomic se va întâmpla astăzi, la ora 21:19, ora locală a României, moment în care Soarele se va afla exact deasupra ecuatorului Pământului, trecând din emisfera nordică în cea sudică.

Echinocțiul de toamnă marchează unul dintre cele două momente din an în care Pământul primește aproximativ aceeași cantitate de lumină în ambele emisfere. Este un punct de echilibru între zi și noapte, după care durata zilei începe să scadă treptat, iar nopțile devin din ce în ce mai lungi. Acest fenomen are loc în fiecare an în jurul datei de 22 -23 septembrie și reprezintă începutul oficial al toamnei astronomice.

Începutul toamnei în emisfera nordică. Razele soarelui, pământul, Polul Sud, axa Pământului. Sursa foto: Getty Images

De-a lungul istoriei, echinocțiul de toamnă a avut o mare importanță pentru civilizații. Era asociat cu recolta, abundența și mulțumirea adusă divinităților pentru roadele pământului. În multe culturi antice, de la egipteni până la celți, acest moment era sărbătorit prin ritualuri și festivaluri care marcau sfârșitul verii și pregătirea pentru sezonul rece.

Diagrama mecanicii anotimpurilor. Sursa foto: Getty Images

Astăzi, echinocțiul continuă să fie privit ca un simbol al echilibrului și al schimbării. Pentru mulți, este o ocazie de a reflecta asupra ritmului naturii și a propriului ciclu de viață. În plus, echinocțiul este și un reper folosit de agricultori, astronomi și pasionați de natură, care urmăresc tranzițiile subtile dintre anotimpuri și modul în care acestea influențează clima, vegetația și activitățile zilnice.

Când vom trece la ora de iarnă

În 2025, România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00. Practic, vom dormi cu o oră mai mult, iar ziua de duminică va deveni cea mai lungă din an, având 25 de ore. Ora de iarnă este considerată "ora oficială standard" și rămâne valabilă până în ultima duminică din martie 2026, când se va reveni la ora de vară.

Această schimbare are scopul de a corela mai bine programul de activități cu lumina naturală, însă, specialiștii atrag atenția că poate influența ritmul biologic, somnul și starea generală de sănătate. Mulți oameni resimt o ușoară perioadă de adaptare în primele zile după trecerea la ora de iarnă, manifestată prin oboseală, iritabilitate sau scăderea concentrării. Totuși, avantajul este că diminețile vor fi mai luminoase, chiar dacă serile se vor întuneca mai devreme.