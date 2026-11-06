Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european

5 minute de citit Publicat la 08:16 06 Noi 2026 Modificat la 08:18 06 Noi 2026

Târgul de Crăciun din București 2025. Sursa foto: PMB

România ocupă primele trei locuri într-un clasament al târgurilor de Crăciun din Europa unde turiștii pot cumpăra cel mai ieftin vin fiert. Studiul, realizat de compania britanică eurochange, a analizat prețurile din 55 de târguri europene, iar Sibiul a ieșit pe primul loc, cu un pahar de vin fiert estimat la doar 5 lei. Brașovul și Craiova completează podiumul, în timp ce Bucureștiul se află și el în primele zece poziții. Diferențele față de alte destinații sunt uriașe: la celebrul târg Winter Wonderland din Londra, vinul fiert costă de aproximativ nouă ori mai mult, scrie Express.co.uk.

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, târgurile de Crăciun devin unele dintre cele mai căutate destinații pentru vacanțe scurte în Europa. Căsuțele decorate, luminile, patinoarele și preparatele tradiționale atrag anual milioane de vizitatori, însă prețurile pot fi foarte diferite de la un oraș la altul.

Pentru a afla unde este cel mai accesibil unul dintre produsele nelipsite de la târgurile de Crăciun, vinul fiert, specialiștii companiei britanice eurochange au comparat prețurile din 55 de piețe de Crăciun din Europa.

Rezultatul este unul favorabil României: patru orașe românești se află în primele opt poziții, iar primele trei locuri sunt ocupate de Sibiu, Brașov și Craiova.

Sibiul are cel mai ieftin vin fiert din clasamentul european. Când se deschide Târgul de Crăciun

Potrivit analizei, un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din Sibiu ar urma să coste doar 0,82 lire sterline, echivalentul a aproximativ 5 lei. Este cel mai mic preț dintre toate cele 55 de târguri analizate.

Pe următoarele două locuri se află Brașovul și Craiova, unde un pahar de vin fiert este estimat la aproximativ 10 lei. Bucureștiul ocupă locul opt în clasament, cu un preț de aproximativ 12 lei.

Târgul de Crăciun din Sibiu se va desfășura anul acesta între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Organizatorii anunță peste 120 de expozanți din 36 de județe, care vor aduce produse tradiționale, decorațiuni, obiecte realizate manual și cadouri de sărbători.

Intrarea la târg va fi gratuită, iar vizitatorii vor avea la dispoziție mai multe atracții, printre care un patinoar, o roată panoramică, un carusel, trenulețe și atelierul lui Moș Crăciun. Vor exista și un bar amenajat într-o căsuță de lemn, o scenă pentru evenimente și un lift tematic, conceput pentru a recrea atmosfera poveștilor de Crăciun.

Piața Mare, înconjurată de clădirile istorice și colorate ale Sibiului, este unul dintre motivele pentru care târgul atrage și turiști străini. Publicația britanică evidențiază atât prețurile accesibile, cât și atmosfera orașului transilvănean, considerat una dintre cele mai frumoase destinații din România.

Pentru turiștii britanici există inclusiv zboruri directe Wizz Air de la Londra Luton la Sibiu, cu o durată de aproximativ trei ore, ceea ce face ca orașul să fie o opțiune accesibilă și pentru o vacanță de weekend.

Topul târgurilor de Crăciun din Europa cu cel mai ieftin vin fiert

România nu este singura țară cu prețuri mici. Bulgaria și Cehia se află, de asemenea, printre destinațiile în care turiștii pot cumpăra vin fiert fără să cheltuiască foarte mult.

Potrivit clasamentului eurochange, opt dintre cele 55 de târguri analizate au prețuri sub două lire sterline pentru un pahar de vin fiert.

Iată primele 15 locuri, cu prețurile exprimate în lire sterline, așa cum apar în studiul britanic:

Sibiu, România - 0,82 lire (aproximativ 5 lei) Brașov, România - 1,63 lire (aproximativ 10 lei) Craiova, România - 1,63 lire (aproximativ 10 lei) Sofia, Bulgaria - 1,76 lire Olomouc, Cehia - 1,77 lire Brno, Cehia - 1,77 lire Göteborg, Suedia - 1,89 lire, la târgul Christmas at Liseberg București, România - 1,96 lire (aproximativ 12 lei) Plzeň, Cehia - 2,12 lire Strasbourg, Franța - 2,57 lire Mulhouse, Franța - 2,57 lire Vilnius, Lituania - 2,57 lire Liège, Belgia - 2,57 lire Varșovia, Polonia - 2,95 lire Graz, Austria - 3 lire

Clasamentul arată că prețurile cele mai mici se găsesc în special în Europa Centrală și de Est, dar există și câteva excepții. Göteborg, de exemplu, se află pe locul șapte, în ciuda faptului că Suedia este considerată o destinație relativ scumpă pentru turiști.

De asemenea, mai multe dintre orașele din top sunt accesibile prin zboruri din Marea Britanie, motiv pentru care specialiștii eurochange le recomandă turiștilor britanici care vor să petreacă un weekend la un târg de Crăciun fără cheltuieli foarte mari.

La Londra, vinul fiert costă de nouă ori mai mult decât la Sibiu

Diferențele devin și mai evidente dacă sunt comparate târgurile din România cu unele dintre cele mai cunoscute piețe de Crăciun din vestul și nordul Europei.

Cel mai scump vin fiert dintre cele 55 de târguri analizate a fost identificat la Winter Wonderland din Londra, unde un pahar costă 7,40 lire sterline, adică aproximativ 47 de lei. Prin comparație, la Sibiu, prețul estimat este de numai 5 lei.

Nici celelalte destinații turistice cunoscute nu sunt tocmai ieftine. La celebrul târg din grădinile Tivoli din Copenhaga, Danemarca, vinul fiert costă 6,88 lire, echivalentul a aproximativ 44 de lei, iar la Tallinn, capitala Estoniei, ajunge la 6,86 lire, tot aproximativ 44 de lei.

În Marea Britanie, prețurile sunt ridicate și în afara Londrei. La Birmingham, un pahar de vin fiert costă 6,50 lire, în timp ce la Cardiff ajunge la 6 lire. Târgul din Bath, o altă destinație cunoscută pentru atmosfera sărbătorilor de iarnă, se află și el printre cele mai scumpe, cu un preț de 5 lire pentru un pahar, echivalentul a aproximativ 32 de lei.

Rachael Ryder, expertă în turism la eurochange, spune că vinul fiert este una dintre tradițiile care definesc atmosfera târgurilor de Crăciun, însă prețurile din Marea Britanie îi pot determina pe turiști să caute alternative în alte țări europene.

„Vinul fiert este o parte atât de specială a Crăciunului, încât până și mirosul lui ne face să simțim imediat atmosfera sărbătorilor! Târgurile de Crăciun din Marea Britanie sunt cunoscute pentru prețurile ridicate la mâncare și băutură, așa că, pentru britanicii care caută o vacanță de Crăciun mai accesibilă, o vizită la un târg european poate fi o idee foarte bună”, a explicat aceasta.

Specialiștii companiei spun că au realizat analiza tocmai pentru a-i ajuta pe turiști să identifice destinațiile în care banii le ajung pentru mai multe activități în perioada sărbătorilor.

Totuși, clasamentul se referă strict la prețul vinului fiert, nu la toate cheltuielile unei vacanțe. Costurile pentru cazare, transport, mâncare și celelalte atracții pot schimba considerabil bugetul necesar unei vizite la târgurile de Crăciun.

De asemenea, prețurile analizate înainte de deschiderea târgurilor sunt orientative și pot diferi de cele practicate efectiv de comercianți în sezonul 2026-2027.