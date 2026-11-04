În 2002, Oprah Winfrey i-a promis lui Nelson Mandela că va construi o școală pentru fete în Africa de Sud. În 2027, academia se schimbă

6 minute de citit Publicat la 12:36 04 Noi 2026 Modificat la 12:36 04 Noi 2026

Oprah Winfrey, la școala de fete din Africa de Sud, în 2012. Sursa foto: Getty images

De aproape două decenii, Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls oferă educație și cazare tinerelor provenite din medii defavorizate din Africa de Sud. Școala a luat naștere în urma unei conversații dintre Winfrey și Nelson Mandela, în 2002, când vedeta americană de televiziune a vorbit despre intenția sa de a înființa o instituție de învățământ pentru fete în această țară.

Cinci ani mai târziu, academia și-a deschis porțile în apropiere de Johannesburg. De atunci, sute de tinere au absolvit această instituție, iar unele dintre ele au urmat cariere în inginerie, drept, medicină și afaceri, potrivit Times of India.

Acum, planul inițial al lui Winfrey pentru campus se apropie de o nouă etapă, proprietatea urmând să fie predată autorităților locale din domeniul educației în 2027.

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Cum l-a ajutat Nelson Mandela pe Oprah Winfrey să transforme viziunea sa despre o școală în realitate

Ideea înființării Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls (OWLAG) a prins contur în timpul unei întâlniri dintre Winfrey și fostul președinte sud-african Nelson Mandela, în 2002. Cei doi discutau despre sărăcie și despre rolul pe care educația l-ar putea avea în combaterea inegalităților care continuau să afecteze comunitățile din întreaga țară. Winfrey, care crescuse în sărăcie în sudul Statelor Unite, a vorbit despre dorința sa de a înființa o școală pentru fete în Africa de Sud.

Mandela a încurajat-o să ducă proiectul mai departe, contribuind la transformarea unei ambiții personale într-un proiect care putea fi realizat în doar câțiva ani.

Potrivit BBC, academia și-a deschis în cele din urmă porțile în 2007, în Henley-on-Klip, un sat situat la sud de Johannesburg, în provincia Gauteng. Scopul instituției era să le ofere fetelor cu rezultate școlare foarte bune, provenite din familii defavorizate, acces la educație și la oportunități care, în alte condiții, ar fi putut rămâne inaccesibile.

„Am vrut să creez un mediu din care mi-aș fi dorit să fac și eu parte.”

Academia a fost concepută pentru a oferi mai mult decât lecții în sala de clasă, punând la dispoziție spații de cazare și servicii de sprijin adaptate nevoilor elevelor.

În interiorul academiei din Africa de Sud a lui Oprah Winfrey: teatre, studio de yoga și salon de înfrumusețare

Academia a fost construită pe un teren de aproximativ 21 de hectare, iar costurile construcției s-ar fi ridicat la aproximativ 40 de milioane de dolari. Facilitățile includeau 21 de săli de clasă, șase laboratoare, o bibliotecă în care se aflau aproximativ 10.000 de cărți și spații moderne de cazare pentru eleve. Campusul dispunea, de asemenea, de un teatru cu 600 de locuri, zone exterioare amenajate peisagistic și spații destinate activităților care depășeau programa școlară obișnuită.

Amploarea proiectului a atras atenția încă de la inaugurarea instituției. Relatările despre facilitățile acesteia, printre care se numărau două teatre, un studio de yoga și un salon de înfrumusețare, au stârnit întrebări cu privire la sumele investite într-o singură școală. Unii comentatori au susținut că aceleași resurse ar fi putut ajuta un număr mai mare de copii dacă ar fi fost direcționate către programe educaționale desfășurate în alte zone din Africa de Sud.

Criticile au făcut parte din dezbaterea publică privind Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls (OWLAG), însă academia și-a continuat activitatea și a primit în continuare eleve. Modelul său cu cazare le-a permis fetelor din diferite regiuni ale țării să studieze în cadrul instituției, fără să fie nevoite să facă zilnic naveta pentru a participa la cursuri.

Peste 500 de fete au absolvit academia

Prima generație de eleve a încheiat studiile în 2012. De atunci, academia a construit o comunitate de foste eleve, ale căror membre și-au continuat studiile și au urmat cariere în mai multe domenii. Potrivit unui raport de impact publicat în 2020 de Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation, până la acel moment absolviseră academia 528 de fete.

Instituția a raportat că aproximativ 90% dintre elevele sale își continuă studiile la colegii sau universități. Printre instituțiile de învățământ superior frecventate de absolvente se numără universități din Africa de Sud, Statele Unite și Europa, inclusiv Spelman College, Oxford și Stanford.

Școala a dezvoltat și o rețea a fostelor eleve. Înființat în 2020 și coordonat de absolvente, grupul avea aproximativ 300 de membre la momentul publicării raportului fundației. Activitățile sale includeau programe de mentorat, discuții online cu invitați și colaborări cu organizații non-profit implicate în răspunsul Africii de Sud la pandemia de Covid-19.

Școala lui Oprah Winfrey din Africa de Sud s-a confruntat cu acuzații încă din primul an de funcționare

Istoria OWLAG nu a fost lipsită de dificultăți. La doar câteva luni după deschiderea instituției, în 2007, mai multe eleve au formulat acuzații de abuz împotriva unui fost angajat. Incidentul a atras și mai mult atenția asupra unei instituții care stârnise deja dezbateri din cauza costurilor construcției și a facilităților sale. În anii care au urmat, academia și-a continuat programul educațional, păstrându-și obiectivul declarat de a sprijini fetele provenite din comunități defavorizate.

Potrivit BBC, în prezent, școala are 281 de eleve înscrise, conform anunțului din iulie 2026. Educația acestora va fi influențată de tranziția planificată, însă fundația lui Winfrey a precizat că elevele care nu își vor finaliza studiile până la închiderea campusului vor primi burse integrale pentru a-și continua educația în alte instituții.

Campusul va fi predat autorităților după anul școlar 2027

Pe 30 iulie 2026, Winfrey a anunțat că academia își va înceta activitatea la sfârșitul anului școlar 2027. Conform acordului inițial, campusul urmează să fie transferat autorităților locale din domeniul educației în acel moment. Astfel, proprietatea va reveni sistemului public de învățământ, în loc să rămână sub administrarea fundației.

Anunțul a abordat și speculațiile apărute în mediul online cu privire la motivele acestei decizii. Un consultant în relații publice care colaborează cu Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation a respins sugestiile potrivit cărora închiderea ar avea legătură cu o administrare defectuoasă.

Fundația a prezentat această schimbare drept o tranziție de la administrarea unei singure școli cu internat la sprijinirea fetelor talentate prin intermediul unui program de burse mai amplu.

Departamentul pentru Educație al provinciei Gauteng a declarat că intenționează să păstreze moștenirea instituției după preluarea proprietății. Cu toate acestea, autoritățile nu au anunțat încă exact cum va fi utilizat campusul după transfer.

Oprah Winfrey intenționează să continue să sprijine fetele prin burse de studiu

Încheierea programului educațional al școlii cu internat nu înseamnă că Winfrey se retrage din inițiativele educaționale din Africa de Sud. Fundația sa intenționează să finanțeze burse pentru fetele cu rezultate academice remarcabile din comunități din întreaga țară, oferindu-le posibilitatea de a studia la școli de prestigiu.

Noua abordare ar extinde programul dincolo de un singur campus și ar permite sprijinirea elevelor care învață în instituții diferite. Fetele înscrise în prezent la OWLAG, dar care nu au absolvit încă, vor beneficia de sprijin financiar sub formă de burse pentru a-și putea continua studiile în alte instituții.

În declarația prin care a anunțat decizia, Winfrey a explicat că ambiția inițială a proiectului a depășit simpla construire a unei clădiri școlare. Ea a descris programul de burse drept următoarea etapă a activității începute în urmă cu mai bine de 20 de ani, punând accentul pe sprijinirea tinerelor din diferite regiuni ale Africii de Sud.