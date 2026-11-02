În 2020, Neverland s-a vândut cu 22 de milioane de $. Acum, fii lui Michael Jackson, Prince și Bigi, au un plan emoționant pentru fermă

7 minute de citit Publicat la 14:00 02 Noi 2026 Modificat la 14:00 02 Noi 2026

Prince și Bigi, fiii lui Michael Jackson, în aprilie 2026, la premiera filmului biografic Michael. Sursa foto: Getty Images

Fiii lui Michael Jackson, Prince și Bigi, își doresc ca celebra proprietate Neverland Ranch, care i-a aparținut regretatului lor tată, să devină un loc în care copiii bolnavi și cei proveniți din medii defavorizate să poată găsi bucurie și fericire. Cei doi frați speră ca vasta proprietate din California să fie păstrată într-un mod care să reflecte viziunea originală a Regelui muzicii pop: aceea de a crea un refugiu magic pentru copii.

„Le-ar plăcea ca proprietatea să fie conservată și folosită într-un mod care să respecte ceea ce Michael și-a dorit inițial să devină”, a declarat, pentru Page Six, o sursă apropiată familiei Jackson.

Potrivit aceleiași surse, Neverland ocupă un loc special în inimile celor doi frați datorită amintirilor pe care și le-au creat acolo în copilărie. În timp ce Prince ar saluta în mod special transformarea domeniului într-un loc dedicat acțiunilor caritabile, Bigi ar prefera ca proprietatea să rămână departe de lumina reflectoarelor, în loc să devină o importantă atracție turistică.

Prince Jackson speră ca Neverland să susțină cauze caritabile

Prince, în vârstă de 29 de ani, continuă să ducă mai departe moștenirea filantropică a tatălui său prin propriile acțiuni caritabile. În 2016, pe când studia la Universitatea Loyola Marymount, el a cofondat Heal Los Angeles Foundation.

Organizația desfășoară activități în sprijinul copiilor și familiilor din comunitățile defavorizate din Los Angeles, concentrându-se asupra educației, sănătății și stării de bine, precum și asupra oferirii de ajutor persoanelor aflate în dificultate.

Printre inițiativele fundației se numără un parteneriat cu Școala Elementară Loreto din nord-estul orașului Los Angeles, dar și campanii de colectare și distribuire a alimentelor și jucăriilor pentru familiile defavorizate.

Fundația afirmă că activitatea sa este inspirată de moștenirea umanitară a lui Michael Jackson și de convingerea acestuia că fiecare copil trebuie să aibă șansa de a reuși în viață.

„Prince apreciază foarte mult istoria domeniului Neverland și și-ar dori ca acesta să aibă din nou un scop caritabil, în special în ceea ce privește ajutorarea copiilor bolnavi și defavorizați”, a declarat sursa pentru Page Six.

„Având în vedere cât de implicat a fost el însuși în activitățile caritabile, acest lucru are o semnificație deosebită pentru el.”

Bigi, cunoscut în trecut sub numele de Blanket, ar avea o abordare diferită în ceea ce privește viitorul proprietății. Potrivit sursei, acesta este o persoană mult mai discretă și nu și-ar dori ca Neverland să se transforme într-o mare atracție turistică. Cu toate acestea, ar susține inițiativele prin care ar putea fi readusă bucuria pe care domeniul le-o oferea odinioară copiilor.

„Bigi este mult mai rezervat și ar prefera ca Neverland să nu devină o mare atracție turistică, însă asta nu înseamnă că nu ar susține găsirea unei modalități prin care o parte din acea magie să fie readusă în viața copiilor care ar putea beneficia cu adevărat de ea”, a explicat sursa.

Aceasta a adăugat că ambii frați își doresc ca viziunea originală a tatălui lor să fie respectată.

„În cele din urmă, ei vor ca moștenirea tatălui lor să fie respectată și știu cât de mult a însemnat pentru el să creeze un loc în care copiii să se poată bucura pur și simplu de copilărie și să uite de dificultățile prin care treceau.”

Cine deține Neverland după moartea lui Michael Jackson?

În ciuda legăturii emoționale pe care o au cu domeniul, Prince și Bigi nu sunt proprietarii Neverland și nu au control asupra viitorului acestuia. Omul de afaceri Ron Burkle a cumpărat proprietatea în 2020, pentru aproximativ 22 de milioane de dolari.

Un reprezentant al lui Burkle a declarat pentru Page Six că omul de afaceri respectă istoria domeniului și importanța pe care acesta o are pentru familia Jackson.

„De când a achiziționat proprietatea, el i-a primit cu drag pe copiii și membrii familiei lui Michael, oferindu-le posibilitatea de a petrece timp acolo ori de câte ori își doresc, recunoscând legătura personală pe care aceștia o au cu locul”, a declarat reprezentantul.

În comunicat a fost menționată și tradiția lui Burkle de a-și pune reședințele private la dispoziția organizării unor evenimente caritabile, inclusiv proprietățile sale din Palm Springs, La Jolla și Green Acres.

„Deși Neverland rămâne o reședință privată, Ron continuă să fie deschis oportunităților de a găzdui acolo evenimente caritabile”, a adăugat reprezentantul.

Michael Jackson a creat Neverland ca refugiu magic pentru copii

Michael Jackson a cumpărat domeniul de aproximativ 2.700 de acri din Los Olivos, California, în 1988 și l-a botezat Neverland, după ținutul imaginar din povestea „Peter Pan”. Artistul a transformat proprietatea într-un adevărat refugiu de poveste, care includea instalații de distracție, o gară, un cinematograf și o grădină zoologică.

Cântărețul îi primea frecvent pe domeniu pe copii și familiile acestora, oferindu-le ocazia să se bucure de atracțiile de acolo și să ia o pauză de la problemele și dificultățile vieții de zi cu zi.

În 1993, Michael a găzduit nouă familii prin intermediul fundației Make-A-Wish. Potrivit relatării organizației caritabile, artistul i-a întâmpinat personal pe vizitatori și le-a prezentat proprietatea. Familiile s-au bucurat de jocuri arcade, de vizionarea filmului „Aladdin”, de un grătar și de atracțiile de bâlci.

Neverland a găzduit și o sărbătoare de iarnă în decembrie 2004, când aproximativ 200 de copii au fost invitați să se bucure de instalațiile de distracție, de animale, floricele de porumb, acadele și o întâlnire cu Moș Crăciun. Michael i-a surprins pe cei mici printr-o apariție personală.

La vremea respectivă, reprezentantul artistului a declarat că organizațiile caritabile și civice aduceau grupuri de copii la domeniu de cel puțin trei ori pe lună.

Proprietatea a fost folosită și pentru organizarea unor evenimente de strângere de fonduri. În septembrie 2003, Michael a găzduit un eveniment în beneficiul mai multor organizații, printre care fundația Make-A-Wish și o organizație caritabilă din Brazilia care oferea hrană, îmbrăcăminte și asistență medicală copiilor care trăiau în sărăcie.

Scandalul acuzațiilor de abuz asupra copiilor care veneau la Neverland

De-a lungul anilor, Neverland a devenit cunoscut nu doar pentru petrecerile spectaculoase și momentele de bucurie pe care Michael Jackson le oferea copiilor, ci și pentru controversele uriașe legate de acuzațiile de abuz sexual asupra minorilor care ar fi avut loc pe proprietatea artistului. Domeniul din California a ajuns în centrul atenției internaționale în urma mai multor anchete și procese care au afectat profund imaginea Regelui muzicii pop.

Primele acuzații importante au apărut în 1993, când un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler, l-a acuzat pe Michael Jackson de abuz sexual. Ancheta a atras atenția autorităților americane, iar Neverland a devenit unul dintre locurile asociate cu scandalul. În 1994, artistul a ajuns la o înțelegere civilă cu familia băiatului, în valoare de aproximativ 23 de milioane de dolari, potrivit relatărilor din presă. Acordul nu a reprezentat o condamnare penală și nici o recunoaștere oficială a vinovăției.

În 2003, Michael Jackson a fost din nou acuzat de abuz sexual asupra unui minor, în cazul lui Gavin Arvizo, un adolescent care suferise de cancer și care apăruse alături de artist într-un documentar televizat. Procesul a început în 2005 și a atras atenția întregii lumi. Printre acuzațiile formulate se numărau molestarea minorului și administrarea de alcool acestuia. Pe 13 iunie 2005, juriul l-a declarat nevinovat pe Michael Jackson pentru toate capetele de acuzare.

Controversele au revenit în atenția publicului după moartea cântărețului, în 2009. În 2013 și 2014, Wade Robson și James Safechuck au formulat acuzații potrivit cărora Michael Jackson i-ar fi abuzat sexual în copilărie, în perioada în care petreceau timp la Neverland. Cei doi au susținut că abuzurile ar fi început când aveau aproximativ 7, respectiv 10 ani. Relatările lor au fost prezentate pe larg în documentarul Leaving Neverland, lansat în 2019, care a reaprins dezbaterea internațională privind viața și moștenirea artistului.

Reprezentanții moștenirii lui Michael Jackson au respins în repetate rânduri acuzațiile, catalogându-le drept neadevărate. De asemenea, trebuie menționat că Robson și Safechuck au fost anterior susținători publici ai artistului, iar Wade Robson a depus mărturie în apărarea acestuia în procesul din 2005. Ulterior, cei doi au explicat că declarațiile lor anterioare nu reflectau ceea ce susțin că li s-ar fi întâmplat în copilărie.

Cele două cazuri civile împotriva companiilor asociate lui Michael Jackson au trecut prin mai multe etape judiciare. În 2023, o instanță de apel din California a permis continuarea proceselor, fără să stabilească prin această decizie dacă acuzațiile de abuz sunt adevărate. Potrivit informațiilor publicate în presa din SUA în 2026, procesul comun este programat să înceapă în februarie 2028.

Neverland a fost scos la vânzare în 2015 pentru suma de 100 de milioane de dolari, înainte ca prețul solicitat să fie redus de mai multe ori. În cele din urmă, Ron Burkle a cumpărat domeniul în 2020.

Michael Jackson a murit în Los Angeles, în iunie 2009, la vârsta de 50 de ani. Artistul ar fi avut datorii de 500 de milioane de dolari la acel moment.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.