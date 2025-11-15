O cântăreață a luat un somnifer într-o seară, iar a doua zi a aflat că și-a comandat online o pasăre emu. Acum „EJ” e parte din familie

Rhi Evans, cunoscută online ca muziciană sub numele de Reebz, și pasărea emu botezată EJ. Sursa foto: Profimedia Images

Rhi Evans, din Cirencester, Regatul Unit, cunoscută online ca muziciană sub numele de Reebz, spune că pasiunea ei pentru păsările preistorice a început încă din copilărie, după ce a văzut filmul Jurassic Park. Ea și-a dorit întotdeauna să aibă un emu, dar niciodată nu și-ar fi imaginat că acest vis ar putea deveni real, până în dimineața în care s-a trezit după ce luase somnifere și a găsit un email confirmând că a comandat un ou fertilizat de emu pe eBay.

Cum a început totul

Totul a început într-o noapte în care Rhi a făcut „shopping online” după ce a luat un somnifer. Într-o clipă de impuls, a comandat un ou fertilizat de emu pentru doar 44 de euro. Dimineața, confirmarea comenzii pe email a transformat impulsul într-o responsabilitate reală: trebuie să incubeze oul pentru ca puiul să iasă la lumină, potrivit Daily Mail.

Rhi a decis să accepte provocarea și să încerce să clocească oul singură, pe proprietatea ei de aproximativ trei acri (≈1,2 hectare). Incubarea a durat aproape două luni și a implicat întoarcerea oului de mai multe ori pe zi, pentru a simula

condițiile naturale de clocire.

„Nașterea” lui EJ

În final, puiul de emu a ieșit din ou și a fost numit „EJ”. Inițial, Rhi a crezut că este mascul, dar a aflat mai târziu că de fapt este femelă.

Acum, EJ are aproximativ 1,83 metri înălțime și trăiește în fostele grajduri ale cailor, pe proprietatea Rhi, cu o lampă de încălzire și hrană specializată pentru păsări mari fără zbor (ratite), completată cu legume și fructe.

Ce înseamnă să crești o pasăre emu

Deși povestea poate părea amuzantă și neobișnuită, Rhi subliniază că emu-ii nu sunt animale de companie obișnuite și nu recomandă cumpărarea unui ou de emu dintr-o decizie impulsivă.

Specialistul în îngrijirea emu avertizează că aceste păsări necesită mult spațiu, hrană specială și garduri înalte de minimum 1,8 metri, fiind capabile să alerge cu până la 48 km/h.

Viața unui emu poate ajunge până la 35–40 de ani, astfel că adopția unei astfel de păsări reprezintă un angajament pe termen lung. Rhi recunoaște că pe lângă costul inițial mic, au fost necesare investiții semnificative pentru incubator, amenajarea grajdurilor și hrana specială a lui EJ.

Rhi Evans glumește acum pe seama întregii povești: „Nu recomand cumpărăturile târzii pe eBay, mai ales dacă implică animale exotice.”