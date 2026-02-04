Penny, un Doberman Pinscher, a câștigat Best in Show la competiția canină Westminster 2026: „A făcut un spectacol perfect”

Dobermanul a fost declarat câștigător din cei 3.000 de câini proveniți din toate cele 50 de state americane / sursă foto: Profimedia Images

Penny, un doberman pinscher în vârstă de patru ani, a fost desemnat marți câștigătorul Westminster Kennel Club, cel mai prestigios concurs de frumusețe canină din Statele Unite, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Penny a impresionat juriul cu ținuta sa maiestuoasă în ultima rundă, când finaliștii din cele șapte grupe s-au reunit pe Madison Square Garden din New York.

Dobermanul a fost declarat câștigător din cei 3.000 de câini proveniți din toate cele 50 de state americane și din alte 17 țări, participanți la cea de-a 150-a ediție a evenimentului.

Câștigătorii fiecăreia dintre cele 202 rase înscrise în competiție au concurat apoi în șapte categorii, învingătorul din fiecare grup avansând în finală.

Dresorul lui Penny, Andy Linton, care a anunțat că suferă de boala Parkinson, a fost de asemenea dresorul dobermanului Indy, care a câștigat concursul în 1989.

„Am văzut un câine care era conștient că trebuie să concureze pentru Andy și cred că s-a format o legătură foarte puternică între ei”, a spus Jason Hoke, comentatorul evenimentului pentru televiziunea sportivă Fox Sports.

„Am văzut cum câinele a făcut un spectacol perfect. Câinele l-a răsplătit pe Andy pentru că Andy se confruntă cu probleme și așa fac câinii, dau dovadă de iubire necondiționată”, a spus Hoke.

Câinii din rasa Doberman, care au reputație de câini polițiști, au câștigat de cinci ori marele premiu până acum

Pe locul al doilea s-a clasat Cota, un Chesapeake Bay Retriever în vârstă de cinci ani, din grupa sportivă.

Ceilalți finaliști au fost: Zaida, un Ogar afgan din grupul de câini de vânătoare: Cookie, un Bichon maltez din grupa câini-jucărie; un Lhasa Apso din grupul non-sportiv; Graham, din rasa Old English Sheepdog, din grupa câinilor ciobănești; un Wager, un Fox Terrier din grupul terierilor.

„Mereu spunem 'Ce concurenți grozavi', dar de data aceasta chiar vom intra în istorie”, a declarat înainte de anunțare câștigătorului David Fitzpatrick, membru al juriului, la rândul său crescător, proprietar și dresor, care a câștigat de două ori marele trofeu.

Câinii din rasa Doberman, care au reputație de câini polițiști, au câștigat de cinci ori marele premiu până acum.

Rasa a fost dezvoltată pentru protecție la sfârșitul secolul al XIX-lea de Karl Friedrich Louis Dobermann, un colector de impozite german. Câinii din această rasă au fost ulterior folosiți în poliție și serviciul militar, în special de militarii din marina SUA în cadrul operațiunilor din Oceanul Pacific în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.