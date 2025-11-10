Un delfin a ajuns atracție turistică în Veneția: Mimmo s-a obișnuit să înoate până la Piața San Marco. Experții sunt, însă, îngrijorați

Publicat la 16:07 10 Noi 2025

Un delfin sălbatic, botezat „Mimmo”, a devenit un vizitator obișnuit în apele din Veneția. Sursa foto: Facebook

Un delfin sălbatic, botezat „Mimmo” de presa locală, a devenit un vizitator obișnuit în apele Pieții San Marco din Veneția, captivând turiștii, dar stârnind temeri în ceea ce privește siguranța sa în mijlocul traficului maritim aglomerat, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Delfinii sunt prezențe rare în laguna orașului inclus în patrimoniul UNESCO, deși două exemplare au fost zărite în martie 2021 în timpul restricțiilor anti COVID-19, care au redus activitatea ambarcațiunilor.

Mimmo, despre care se crede că ar fi intrat în lagună la sfârșitul lunii iunie, înoată printre autobuze pe apă, taxiuri, gondole din zona aglomerată a Bazinul San Marco de luna trecută, potrivit biologului marin Luca Mizzan, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Veneția.

„Chiar dacă l-am escorta în larg, s-ar întoarce în câteva ore”

De obicei, delfinul rămâne în apropiere de San Marco chiar și după ce s-a hrănit și nu pare deranjat de zgomotul bărcilor și al mulțimilor, a declarat Mizzan la postul public de televiziune RAI.

Experții sunt îngrijorați că Mimmo ar putea fi rănit de elicea vreunei ambarcațiuni și îi monitorizează mișcările, dar nu știu exact cum ar putea încuraja delfinul să părăsească zona, a spus el.

Apropierea iernii, care de obicei îndepărtează peștii, ar putea face ca laguna să fie mai puțin atrăgătoare pentru Mimo și să-l încurajeze să se întoarcă în ape deschise, a spus Mizzan, adăugând că specialiștii nu au nicio metodă prin care ar putea să-l îndepărteze forțat.

„Acest animal pare într-adevăr foarte sigur de ceea ce vrea să facă... Este perfect capabil să iasă în larg, dar chiar dacă l-am escorta în larg, s-ar întoarce în câteva ore”.