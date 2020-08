Nu mânca puțin dacă vrei să slăbești! Este cea mai mare greșeală! Ce se întâmplă în timpul unei diete hipocalorice

”Majoritatea celor care vor să slăbească își doresc rezultate rapide, însă nu este recomandat să ne alimentăm pe termen lung sub nivelul ratei metabolice bazale pentru că riscăm să dezvoltăm o relație problematică cu mâncarea, nu vom avea suficientă energie şi ne dezechilibrăm mecanismul de instalare a sațietății, dar şi modul în care resimțim foamea.

Trebuie să îi asigurăm organismului nostru toți nutrienții necesari pentru a funcționa corespunzător iar pentru a slăbi nu trebuie să scădem aportul caloric sub 1300 de kcal pe zi!”, scrie nutriționista pe Facebook.

Potrivit acesteia, orice dieta care restricţionează sever grupe întregi de alimente într-o zi nu este sănătoasă. Cel mai bun mod de a slăbi însă este aportul a minimum 1300 de kcal pe zi din alimente bogate în vitamine și surse sănătoase.

Cori Grămescu: ”Perioadele de restricţie calorică severă sunt urmate de perioade în care mâncăm necontrolat”

„Cel mai adesea apare un mecanism de compensare alimentară prin care perioadele de restricţie calorică severă sunt urmate de perioade în care mâncăm necontrolat şi astfel ne îngrăşăm din ce în ce mai rău. Acest yoyo diet se întâmpla din 3 motive majore – dietele foarte restrictive ne lasă fără energie şi devenim în mod automat mai statici şi mai sedentari, ceea ce face ca în perioadele de restricţie alimentara să pierdem foarte uşor masă musculară, iar când creştem în greutate se măreşte procentual masa de grăsime de pe corp, ceea ce face ca per total să avem un procent de grăsime tot mai mare.



Apoi, în urma dietelor de înfometare ne este mult mai foame şi când începem să mâncăm din nou necontrolat, mâncăm cu pana la 30% mai mult ca „normalul” de dinainte de dietă. Şi, în al treilea rând, oamenii răspund extrem de prost la restricţiile prelungite de orice fel, astfel că are loc un mecanism de reacţie compensatorie prin care simţim nevoia să ne oferim satisfacţii alimentare mai mari decât restricţia pe care am perceput-o agresiv şi aşa ajungem să alegem alimente foarte dense caloric, foarte procesate şi concentrate în grăsimi şi zaharuri”, spune Cori Grămescu, coach de lifestyle şi nutriţie pentru csid.ro.