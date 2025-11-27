Controversă pe Registrul Bolilor Transmisibile. INSP îi dă replica lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a sesizat CCR pentru noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. FOTO: Getty Images

Institutul Național de Sănătate Publică a transmis, joi, clarificări în privinţa instituirii noului Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile (iRUBT), după ce președintele Nicușor Dan a sesizat CCR cu privire la legea care introduce acest iRUBT, pentru că prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora.

Şeful statului a mai arătat în sesizare că legea nu stabilește clar limitele prelucrării acestor informații sensibile și nici garanții suficiente privind accesul, utilizarea și protecția lor.

"Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile nu reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, ci un instrument indispensabil pentru protejarea sănătății populației, construit în limitele constituționale și europene", a răspuns INSP într-un comunicat.

"Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, referitor la sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu aspectele de neconstituționalitate a Legii de aprobare a Ordonanței de Urgență privind instituirea noului Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile (iRUBT), pentru o informare corectă INSP - Institutul Național de Sănătate Publică face următoarele clarificări:

Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile nu reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, ci un instrument indispensabil pentru protejarea sănătății populației, construit în limitele constituționale și europene. Gestionarea și administrarea bazei naţionale de date, inclusiv cele cu caracter personal, privind statisticile de sănătate, este una dintre atribuțiile institutului încă de la înființare;

INSP gestionează în afară de RUBT și alte sisteme care conțin date cu caracter personal neînregistrând incidente care să faciliteze accesul publicului la acestea. Sistemele pe care le gestionăm sunt securizate și auditate de serviciile de specialitate din domeniu;

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a fost dintotdeauna și este instituția care are dreptul de a opera date cu caracter personal, inclusiv date din categoriile speciale, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor sensibile. Specialiștii INSP au acces atât la platformele cu date sensibile de la nivel național, cât și la cele europene, utilizate pentru activități de supraveghere, monitorizare și raportare în domeniul sănătății publice.

Ce este RUBT? – un sistem informaţional/informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice care are ca scop supravegherea bolilor transmisibile și siguranța populației.

Cine gestionează datele? – Legea stabilește categoriile de raportori și utilizatori ai datelor de sănătate — medici, laboratoare, DSP, INSP și alte autorități relevante — și condițiile de acces. Normele tehnice detaliază aspectele referitoare la garanțiile pentru protecția datelor sensibile, audit și responsabilități stricte pentru operatori.

Care este utilitatea datelor? – supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile. RUBT este instrumentul central pentru logistica sănătăţii publice privind bolile transmisibile: de la diagnostic, raportare, monitorizare, intervenţie, către decizii de politici de sănătate.

În toate statele europene există registre similare RUBT, construite în conformitate cu normele europene prin care statele membre sunt obligate să colecteze date individuale despre bolile transmisibile, să utilizeze registre și sisteme digitale interoperabile, să transmită ECDC date nominale sau pseudonimizate, în funcție de boală, și să păstreze aceste informații pentru perioade adecvate necesare analizelor longitudinale, evaluărilor de risc și răspunsului rapid în caz de alertă", a transmis INSP, care a adăugat:

"Registrul RUBT, funcțional în acest moment la nivelul INSP, este construit în acord cu:

Regulamentul (UE) 2022/2371;

Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR);

Recomandările ECDC privind supravegherea epidemiologică;

Standardele ENISA privind securitatea cibernetică în sistemele medicale;

Bunele practici aplicate în Germania, Franța, Olanda, Danemarca, Finlanda și alte state cu registre avansate.

Opiniile exprimate public privind înlocuirea acestui registru cu Dosarul Electronic de Sănătate (DES) sunt greșite, având în vedere că DES:

– nu a fost și nu este o platformă operațională la data prezentă;

– nu oferă informații de sănătate publică;

– nu poate fi un instrument în combaterea eventualelor crize de sănătate.

Protejarea sănătății populației este misiunea INSP, iar acest lucru se poate realiza doar în baza unor evidențe. Lipsa acestor registre ar întârzia sau bloca intervenția rapidă, luarea și aplicarea măsurilor de prevenție și control în situația unor focare/ epidemii.

Datele de sănătate stau la baza fundamentării politicilor de sănătate publică, analizării tendințelor, anticipării problemelor de sănătate.

Ne exprimăm preocuparea față de întârzierea adoptării măsurilor legale necesare pentru desfășurarea coerentă și continuă a activității, cauzată de contestarea proiectului de lege la Curtea Constituțională".