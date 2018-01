Se bucura ca a slabit rapid dupa nastere. Cand a mers la medici, a aflat o veste ingrozitoare. Suferea de o boala crunta

Caroline Dick era extrem de fericita dupa ce a devenit mama pentru prima data. Ba mai mult, proaspata mamica se bucura ca a slabit aproape toata greutatea acumulata in timpul sarcinii in doar o saptamana de cand a nascut.

Din nefericire arderile intense ale organismului ascundeau de fapt o boala crunta.

Caroline a mers la medic pentru un control de rutina si acolo a aflat ca sufera de cancer la colon. Abia atunci femeia a realizat ca e bolnava de mult timp. Dupa ce l-a adus pe lume pe fiul ei, Maxx, au aparut durerile de spate, oboseala si sangerari in scaun.

Medicii au constatat ca aceasta are cancer la colon in stadiul patru. Apoi a urmat o interventie chirurgicala de 3 ore pentru a i se indeparta tumora uriasa de pe colon. Boala s-a extins insa la plamani, iar apoi in decursul unui an in zona vaginala si cea rectala. Femeia a ramas fara uter, vagin, o parte din colon si una din rect.

Din nefericire pentru ea, in 2017 medicii i-au spus ca boala este incurabila si medicii nu pot face multe pentru ea, informeaza The Sun.