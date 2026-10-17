Prima hartă cuprinzătoare a solurilor de pe Marte, creată de cercetătorii australieni

1 minut de citit Publicat la 21:22 17 Oct 2026 Modificat la 21:22 17 Oct 2026

Studiul a clasificat aproape 800 de milioane de locuri de pe Marte într-o ierarhie ce conține 2.000 de tipuri de sol. Foto: Getty Images

Oameni de știință din Australia au elaborat primul sistem cuprinzător de clasificare și prima hartă a solurilor marțiene. Studiul îi va ajuta pe cercetători să identifice locuri potențiale pentru viitoare activități de explorare, locuire și producție de alimente pe Planeta Roșie, relatează Agerpres.

Studiul a clasificat aproape 800 de milioane de locuri de pe Marte într-o ierarhie ce conține 2.000 de tipuri de sol, utilizând observații și modele realizate de pe orbita marțiană, și prezintă o hartă globală a distribuției acestora, potrivit unui comunicat emis de Universitatea Sydney din Australia.

„Oamenii de știință au mai cartografiat anterior geologia, mineralogia și chimia planetei Marte, însă sistemul nostru reunește proprietăți multiple într-un cadru unitar, ajutându-ne să înțelegem relațiile dintre diferitele tipuri de sol marțian și localizarea acestora”, a declarat Daniel Irving, doctorand în cadrul universității australiene, care a coordonat cercetarea.

Sistemul de clasificare grupează solurile marțiene în 10 „domenii” principale, 100 de „ansambluri” și 2.000 de „forme” detaliate, pe baza unor proprietăți precum textura, mineralogia, pH-ul și grosimea profilului.

Ca o demonstrație a conceptului, cercetătorii au evaluat clasele de sol în funcție de caracteristici relevante pentru cultivarea plantelor. O clasă, numită Nohibareth, s-a dovedit a fi cel mai promițător candidat, obținând un scor de 0,93 pe o scară de la zero la unu.

Cu toate acestea, cercetătorii au atras atenția că aceste rezultate nu înseamnă că plantele de cultură ar putea fi cultivate direct în solul marțian. Viitoarele habitate ar necesita medii controlate, apă, nutrienți și tratarea substanțelor potențial dăunătoare.

Studiul, publicat în revista specializată în științele solului Catena, propune termenul „areths” pentru a desemna clasele de sol marțian, denumire derivată de la Ares, numele grecesc al zeului roman al războiului, Marte.

Echipa de cercetare a precizat că experimente suplimentare ar putea fi efectuate pe Pământ, pentru a testa amestecuri de sol similare cu cele de pe Marte - reprezentând clasele identificate - în condiții controlate.

Totodată, măsurătorile realizate de viitoarele vehicule exploratoare (rovere) și probele prelevate de pe Marte ar putea contribui la verificarea modelelor concepute de cercetătorii australieni.