Următoarea misiune SpaceX spre Stația Spațială Internațională va fi lansată în data de 11 februarie

Racheta dezvoltată de SpaceX care îi va transporta pe astronauţi pe orbita Pământului a fost autorizată din nou să zboare în spaţiu / FOTO: Hepta

Lansarea următoarei misiuni spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), la care va participa şi astronauta franceză Sophie Adenot, va avea loc pe 11 februarie, a confirmat vineri NASA, după ce racheta dezvoltată de SpaceX care îi va transporta pe astronauţi pe orbita Pământului a fost autorizată din nou să zboare în spaţiu, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Rachetele Falcon 9 sunt autorizate să îşi reia zborurile", a declarat un purtător de cuvânt de la FAA, agenţia americană de reglementare a aviaţiei, după o problemă tehnică survenită puţin mai devreme cu una dintre aceste rachete.

O anomalie identificată în timpul unui zbor, luni, ce viza transportul unor sateliţi de comunicaţii, a determinat compania SpaceX să suspende zborurile acestei rachete pe durata unei anchete, o situaţie neprevăzută care a stârnit temeri privind o eventuală amânare a lansării acestei misiuni cu echipaj uman către ISS.

Ancheta s-a încheiat vineri şi a ajuns la concluzia că "eşecul pornirii" unui motor a fost cauza probabilă a problemei tehnice, a precizat FAA, adăugând că SpaceX "a identificat măsuri preventive tehnice şi organizaţionale pentru a evita repetarea acestui incident".

Echipajul misiunii Crew-12 - compus din Jessica Meir (SUA - NASA), Jack Hathaway (SUA - NASA), Sophie Adenot (Franţa - ESA) şi Andrey Fedyaev (Rusia - Roscosmos) - urmează, aşadar, să fie lansat de la Centrul Spaţial Kennedy din Cape Canaveral, Florida, miercuri, începând de la ora locală 06:01 (11:01 GMT), a precizat NASA pe site-ul său.

Două ferestre de lansare de rezervă sunt prevăzute pentru 12 şi 13 februarie, tot dimineaţa devreme, în cazul în care, de exemplu, condiţiile meteorologice vor fi nefavorabile sau vor apărea probleme tehnice de ultim moment pe 11 februarie.