Cine va fi noul James Bond? Castingul pentru viitorul agent 007 a dus la o listă cu trei finaliști

Zvonurile sugerează că printre cei luați în considerare pentrul noul James Bond se numără actori precum Harris Dickinson, Callum Turner și Jacob Elordi. Sursa colaj: Hepta

După plecarea lui Daniel Craig și transferul drepturilor de la familia Broccoli către Amazon, căutarea noului agent 007 a ajuns într-o fază crucială. Potrivit unor surse din industria cinematografică citate de Deadline şi preluate de La Repubblica, producătorii și regizorul Denis Villeneuve au început să contacteze direct actorii selectați pentru a-i informa că au avansat la următoarea rundă de audiții, programată pentru luna august.

Procesul de selecție pentru următorul actor care îl va interpreta pe emblematicul agent secret 007 se intensifică după luni de întâlniri și discuții preliminare, care au început încă din primăvara anului 2025, când Amy Pascal și David Heyman au fost numiți producători pentru următorul capitol al seriei. Între timp, directoarea de casting Nina Gold s-a întâlnit cu diverși actori în ultimele săptămâni, în special cu talente în ascensiune, cu scopul de a lărgi numărul de potențiali candidați înainte de etapa finală a audițiilor. Totuși, aceste întâlniri au avut ca scop principal identificarea unor noi candidați care să fie adăugați la lista principalilor concurenți.

Zvonurile sugerează că printre cei luați în considerare se numără actori precum Harris Dickinson, Callum Turner și Jacob Elordi, deoarece se aliniază cu profilul urmărit de echipa de producție. În prezent, însă, nu există nicio confirmare oficială cu privire la aceste nume. Numărul exact de actori care vor participa la audițiile din august nu a fost dezvăluit, dar unele surse menționează cinci până la șapte candidați, în timp ce altele sugerează un număr mai mare.

Proiectul, produs și distribuit de Amazon MGM Studios, își propune să-l selecteze pe noul 007 până la sfârșitul anului, deschizând calea pentru începerea producției în 2027. După ce și-a asigurat controlul creativ deplin asupra francizei, studioul a adoptat o abordare deosebit de meticuloasă în ceea ce privește selecția regizorului, scenariștilor și distribuției, încredințând sarcinile de regie lui Villeneuve și scenariul lui Steven Knight.

O decizie finală privind noua față a lui James Bond este încă departe de a fi luată, dar programul castingului sugerează că un anunț ar putea veni în următoarele câteva luni, poate chiar la sfârșitul verii.

Iată cine sunt cei trei actori care sunt luaţi în considerare pentru a-l interpreta pe carismaticul James Bond.

Australianul Jacob Elordi, în vârstă de 28 de ani, a devenit faimos la nivel mondial pentru rolul său de Nate Jacobs din serialul HBO *Euphoria* și din trilogia *The Kissing Booth* de pe Netflix. Considerat un sex-simbol, el și-a demonstrat talentul în *Wuthering Heights* alături de Margot Robbie și în filmul erotic *Saltburn*. De asemenea, a fost distribuit în rolul lui Frankenstein în adaptarea lui Guillermo del Toro.

Callum Turner, englezul în vârstă de 36 de ani, noul soț al Duei Lipa, care se află în prezent în luna de miere în Italia, a devenit faimos după ce l-a interpretat pe Theseus Scamander (fratele magizoologului din saga *Animale fantastice*, interpretat de Eddie Redmayne) și pe maiorul John Egan în miniseria *Maeștrii aerului*, produsă de Spielberg, care spune povestea Grupului 100 de Bombardiere, tinerii care au călătorit din SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a sprijini lupta Marii Britanii împotriva lui Hitler.

Harris Dickinson, un londonez în vârstă de 30 de ani, se mândrește deja cu o filmografie impresionantă. După ce a terminat școala la 17 ani și s-a înrolat în Marină, a descoperit teatrul. Printre rolurile notabile se numără John Paul Getty III în serialul *Trust*, tânărul model din filmul lui Ruben Östlund, premiat cu Palme d'Or, *Triangle of Sadness*, și îndrăznețul *Babygirl* alături de Nicole Kidman, în rolul iubitului ei secret. Sam Mendes l-a distribuit pentru a-l interpreta pe John Lennon.