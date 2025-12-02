Regizorul iranian care a câştigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes a fost condamnat la un an de închisoare

Juliette Binoche, alături de Jafar Panahi şi Cate Blanchett, pe scena Festivalului de Film de la Cannes 2025. Sursa foto: Getty Images

Celebrul regizor iranian Jafar Panahi, câştigătorul trofeului Palme d'Or la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, a fost condamnat în contumacie la un an de închisoare, conform unei relatări de luni a agenţiei de presă ISNA, preluată marţi de DPA, potrivit Agerpres.

Un tribunal revoluţionar din Teheran i-a impus, de asemenea, o interdicţie de călătorie pe o perioadă de doi ani, a precizat ISNA citând declaraţiile avocatului său.

Jafar Panahi, în vârstă de 65 de ani, a câştigat marele premiu la Festivalul de Film de la Cannes în luna mai pentru "Un simplu accident" ("It Was Just an Accident"), o producţie care prezintă experienţele trăite de regizor în închisoare şi problemele cu care s-a confruntat din cauza represiunii statului.

Pelicula a reprezentat Franţa la Premiile Oscar din 2026, la categoria "Cel mai bun film internaţional".

Cineastul și disidentul iranian Jafar Panahi a fost recompensat anterior distincţii importante la Festivalul de Film de la Veneţia şi la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.

Avocatul său, Mostafa Nili, a declarat pentru ISNA că regizorului i s-a interzis, de asemenea, apartenenţa la grupuri politice sau sociale. El a precizat că vor fi luate măsuri pentru contestarea hotărârii.

Nu se cunoaşte unde se află Jafar Panahi în prezent, notează DPA.

El a fost încarcerat în Iran din iulie 2022 până în februarie 2023 şi se confruntă de mult timp cu restricţii privind activitatea sa profesională şi călătoriile. Ultima sa producţie, filmată în secret, este inspirată din perioada petrecută în închisoare şi include conversaţii cu ceilalţi deţinuţi.

Sectorul cinematografic şi cultural din Iran a fost supus unei stricte supravegheri din partea statului încă de la Revoluţia Islamică din 1979. Regizorii sunt obligaţi să obţină permise oficiale pentru filmări şi proiecţii.

Cu toate acestea, comunitatea artistică şi cinematografică vibrantă a Iranului a fost mult timp un loc pentru critici subtile - uneori exprimate în mod deschis - la adresa sistemului.