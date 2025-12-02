A murit Adrian Pleşca, "Artan" de la Partizan și fondatorul trupei "Timpuri Noi"

Foto: Agerpres

Celebrul "Artan" de la Partizan, pe numele său real Adrian Pleșca, a murit marţi. O voce extrem de cunoscută și iubită a rockului românesc, Artan a fost nu doar fondator al trupei Timpuri Noi și Partizan, ci a și activat în Corul Radio România, scrie Radio România Bucureşti FM. Acesta a murit la Spitalul Pantelimon.

Acum mai puțin de 7 luni, Artan a povestit despre noul album Partizan intitulat "Nori peste Sălăjan", apărut la Electrecord, exact ca primul – un cerc plin de amintiri și ritmuri care te prind.

Cunoscut pentru stilul său unic și prezența sa marcantă în muzica românească, Artan a oferit o perspectivă amplă asupra carierei sale, a influențelor muzicale și a viziunii sale asupra scenei muzicale actuale.

Născut pe 29 mai 1961, la București, Artan a devenit cunoscut ca solist al trupei Timpuri Noi, pe care a fondat-o în 1983 împreună cu Dan Iliescu. În plin regim comunist, trupa s-a remarcat rapid printr-un stil muzical neobișnuit pentru acea perioadă, inspirat din post-punk, new wave și rock alternativ, dar și prin versuri criptice, ironice și puternic metaforice, care au reușit să ocolească filtrul cenzurii. Artan s-a impus ca o voce aparte, cu timbrul lui tăios, expresiv, și o prezență scenică inconfundabilă.