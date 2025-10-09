„Încă nu am murit”. Dolly Parton transmite un mesaj video după ce sora ei a stârnit îngrijorări legate de sănătatea ei

Dolly Parton transmite un mesaj video după ce sora ei a stârnit îngrijorări legate de sănătatea ei. FOTO: Getty Images

Dolly Parton a publicat un videoclip în care le spune fanilor: „Nu mor”, la o zi după ce sora sa ceruse public rugăciuni pentru ea, stârnind îngrijorări cu privire la starea de sănătate a celebrei cântărețe americane de muzică country, scrie BBC.

„Știu că, în ultima vreme, toată lumea crede că sunt mai bolnavă decât sunt de fapt. Par eu bolnavă? Muncesc din greu”, a spus Dolly Parton într-un clip postat miercuri pe Instagram, filmat în timp ce realiza reclame pentru Grand Ole Opry, celebrul local muzical din Nashville.

Videoclipul a apărut la scurt timp după ce sora ei și-a cerut scuze pentru că i-a speriat pe fani prin mesajul inițial de pe Facebook despre starea de sănătate a lui Parton.

Artista, în vârstă de 79 de ani, a fost nevoită recent să se retragă dintr-un eveniment organizat la parcul Dollywood, după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi.

În videoclip, Parton le-a mulțumit fanilor pentru rugăciuni și a explicat că „nu a avut grijă de ea” după moartea soțului ei, la începutul acestui an.

„Am lăsat să treacă o mulțime de lucruri pe care ar fi trebuit să le am în vedere”, a spus ea. „Așa că, atunci când m-am ocupat în sfârșit de ele, doctorii mi-au spus: ‘Trebuie să rezolvăm asta’ și ‘trebuie să avem grijă de asta’. Nimic grav, dar a trebuit să anulez câteva lucruri.”

Parton a glumit și pe seama unei fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care o arăta pe colega sa de breaslă, Reba McEntire, la căpătâiul ei.

„Arătam amândouă de parcă trebuia deja să fim îngropate”, a râs artista. „Circulă multe zvonuri și m-am gândit că, dacă auziți de la mine, o să știți că sunt bine”, a adăugat ea.

Parton și-a încheiat mesajul asigurându-și fanii: „Nu sunt gata să mor. Nu cred că Dumnezeu și-a terminat treaba cu mine, iar eu nu am terminat de muncit.”

Declarațiile sale vin după ce sora ei, Freida Parton, scrisese pe Facebook că Dolly „nu se simte prea bine” și îi rugase pe fani să se roage pentru ea.

Într-o a doua postare, Freida a clarificat situația: „Vreau să lămuresc ceva. Nu am vrut să sperii pe nimeni și nici să fac să pară ceva grav atunci când am cerut rugăciuni pentru Dolly. A fost doar o soră mai mică care a cerut rugăciuni pentru sora ei mai mare.”

În mesajul anterior, Freida spunea că a fost „trează toată noaptea rugându-se pentru sora mea”, care „nu s-a simțit prea bine în ultima vreme”.

Totuși, ea și-a încheiat postarea într-o notă optimistă: „E puternică, e iubită, și cu toate rugăciunile care se înalță pentru ea, știu în sufletul meu că va fi bine. Dumnezeu s-o binecuvânteze, surioara mea Dolly. Te iubim cu toții!”

Parton urma să susțină șase concerte la Colosseum, în Caesars Palace din Las Vegas, în decembrie, însă le-a amânat pentru septembrie anul viitor, spunând fanilor că are nevoie de „câteva proceduri medicale” pentru a rezolva „probleme de sănătate persistente”.

Calculii renali sunt o afecțiune comună, care afectează mai mult de una din zece persoane, potrivit NHS. Pietrele mai mari pot provoca dureri intense și pot duce la infecții sau alte complicații dacă nu sunt tratate.

La începutul acestui an, Dolly Parton și-a pierdut soțul, Carl Dean, după aproape 60 de ani de căsnicie. Ulterior, i-a dedicat o melodie nouă, If You Hadn’t Been There, în memoria lui.

Cântăreața este cunoscută pentru o serie de hituri country devenite clasice, precum Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 to 5 și Jolene.

Seria de concerte din Las Vegas ar fi fost prima ei apariție pe Strip din anii 1990, când a cântat alături de partenerul ei de duet din piesa Islands In The Stream, Kenny Rogers.