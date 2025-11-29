Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"

Îndrăgitul compozitor Marius Ţeicu a împlinit 80 de ani, însă, din păcate, nu mai poate să compună de 8 ani de zile, de când şi-a pierdut fiica. Acum, se bucură de familie şi nepoţi. Marius Ţeicu a făcut dezvăluiri emoţionante într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

"Rezistăm. În funcţie şi de vârstă, de temperament, de cât de activ eşti. La 80 de ani, sunt mai puţin activ. Energia mi-o găsesc în familie. Din păcate, fata mea nu mai e, iar de atunci n-am mai putut să compun. De 8 ani n-am mai putut să compun, pur şi simplu. Acum, totul e în familie. Cu cei doi nepoţei, cu soţia mea.

Am planuri mari, la 80 de ani. De exemplu, vreau să ajung azi acasă... (n.r. - râde). Nu am planuri, vreau să-mi ajut familia, pe cei apropiaţi. Mai conduc maşina, eu sunt șoferul familiei. Nepoţii mei au 15 şi 18 ani. Nu-mi calcă pe urme în ce priveşte activitatea muzicală. Le place muzica, dar nu muzica mea.

Cea mai mare provocare pentru tinerii din ziua de azi e să diminueze numărul de ore petrecut în faţa calculatorului sau a telefonului mobil. Nu e bine să stea în faţa ecranelor din foarte multe puncte de vedere. Folosesc şi eu Inteligenţa Artificială. E o provocare mare şi nu ştim unde va duce dezvoltarea asta destul de rapidă", a spus Marius Ţeicu.

Artistul a avut şi un mesaj pentru români, de Ziua Naţională:

"În primul rând, le doresc toate cele bune. Automat, te gândești la pace. Să fie pace, pentru ca şi copiii şi nepoţii noștri să poată trăi într-o lume normală şi să nu avem probleme. Pace în suflete, dar şi în viaţa de zi cu zi.