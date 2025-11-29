O scrisoare cu valoare inestimabilă descrie cum Mozart compunea un concert la doar 4 ani: „Tatăl său izbucneşte în lacrimi”

1 minut de citit Publicat la 12:00 29 Noi 2025 Modificat la 12:54 29 Noi 2025

1765: Mozart la claviatură, la vârsta de 9 ani. Pictură de J. N. Helbling la Mozarteum, Salzburg. Sursa foto: Getty Images

Wolfgang Amadeus Mozart scria concerte la doar 4 ani, arată o scrisoare veche a unui prieten de familie.

Wolfgang Amadeus Mozart, în vârstă de 4 ani, stă la masă, îşi înmoaie stângaci pana în călimară şi compune un concert pentru pian. Tatăl său examinează compoziţia şi izbucneşte în lacrimi la vederea talentului fiului său. Scena este descrisă într-o scrisoare a unui prieten al familiei Mozart - una dintre cele 12 pe care Fundaţia Internaţională Mozarteum din Salzburg le-a primit cadou de la o familie de colecţionari din Köln, transmite vineri agenţia DPA, potrivit Agerpres.

„Nu am fi putut cumpăra această colecţie”, a declarat pentru DPA directorul academic al Fundaţiei Mozarteum, Ulrich Leisinger, la începutul acestei săptămâni.

Documentele familiei Mozart, din colecţia lui Hans Joachim Eggers, reprezintă cea mai importantă achiziţie făcută de Mozarteum în ultimii 100 de ani.

Mare cheltuitor, Mozart avea mereu probleme cu banii

Eggers, un virolog care a murit în 2016, a petrecut 30 de ani adunând cea mai importantă colecţie privată Mozart din Germania, potrivit fundaţiei.

Moştenitorii săi i-au îndeplinit acum dorinţa de a transmite fundaţiei operele adunate.

Într-o altă epistolă scrisă chiar de compozitor, Mozart îşi descrie dificultăţile financiare: ”Nu pot plăti acum, nici măcar jumătate!”, scrie el într-o scrisoare adresată unui mecena la 15 februarie 1783. „Vă rog, excelenţă, pentru numele lui Dumnezeu, să mă ajutaţi să nu-mi pierd onoarea şi reputaţia!”.

Este binecunoscut faptul că acest geniu muzical s-a confruntat în mod repetat cu probleme financiare, nu atât din cauza lipsei veniturilor, cât mai ales a cheltuielilor mari.

Fundaţia deţine cea mai vastă colecţie de documente Mozart originale din lume. Colecţia cuprinde mai mult de jumătate dintre toate documentele cunoscute ale familiei Mozart, inclusiv în jur de 200 de scrisori originale expediate de compozitor.