Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul: "Simțim că am fost păcăliți"

Pasageri care au plătit mii de euro pentru croaziere fluviale pe Dunăre, în Europa, organizate de Tui, spun că sunt nemulțumiți după ce programele au fost schimbate, iar o mare parte din vacanță au petrecut-o în autocare. FOTO: Getty Images

Pasageri care au plătit mii de euro pentru croaziere fluviale pe Dunăre, în Europa, organizate de Tui, spun că sunt nemulțumiți după ce programele au fost schimbate, iar o mare parte din vacanță au petrecut-o în autocare. Mai mulți dintre ei au declarat pentru BBC că ar trebui să primească înapoi o parte din bani, însă compania nu le-a oferit nicio rambursare.

Tui și-a cerut scuze și a explicat că schimbările au fost provocate de nivelul scăzut al Dunării. Compania a precizat că turiștii și-au continuat vacanțele după programe modificate, în conformitate cu condițiile standard de rezervare.

Aceste nemulțumiri vin după alte reclamații privind condițiile de la bordul a două nave de croazieră fluvială ale Tui.

Printre cei care au contactat BBC e și Richard Pearson, din Lincolnshire, a cărui vacanță de o săptămână a început pe 21 septembrie.

El spune că, la sosirea în Budapesta, pasagerii au fost anunțați că nava Isla se afla la Viena și nu putea ajunge la ei. În schimb, au fost cazați într-un hotel pe care îl descrie drept "mediocru". A doua zi, au mers patru ore cu autocarul pentru a ajunge la navă.

Nava a plecat apoi spre Krems în timpul nopții, astfel că pasagerii nu au putut admira peisajele. A rămas acolo câteva zile, iar turiștii au fost duși cu autocarele în excursii de o zi, către destinații aflate la distanțe de între 45 de minute și două ore. Și întoarcerea pe apă la Viena s-a făcut pe întuneric.

Singura plimbare pe apă organizată ziua pentru admirarea peisajelor a început dimineața devreme și s-a încheiat tot la Krems.

"Un hotel plutitor, cu transferuri cu autocarul"

Richard spune că mâncarea și personalul de pe Isla au fost excelente. În ansamblu însă, vacanța nu a fost ceea ce își imaginase când a făcut rezervarea, mai ales în privința programului.

El a calculat că au petrecut "14 -15 ore din vacanță în autocar, plus timpul pierdut așteptând autocarele".

Potrivit lui Richard, pasagerilor li s-a spus că schimbările erau cauzate de "împrejurări independente de voința Tui, din cauza nivelului scăzut al apei". "Pentru noi, principala problemă a fost că nu ne-am putut relaxa. Nu a fost o croazieră fluvială, ci puțină navigație și un hotel plutitor, cu transferuri cu autocarul", a spus el.

Dacă li s-ar fi oferit posibilitatea să își recupereze banii, Richard și partenera sa ar fi renunțat la călătorie.

Acum, el se adresează Tui pentru a depune o reclamație și a cere înapoi o parte din cele 3.300 de lire sterline plătite (peste 3.800 de euro).

"Simțim că am fost păcăliți"

Sue Crosby și soțul ei rezervaseră o croazieră pe Isla care începea pe 14 septembrie, chiar în ziua în care ea împlinea 70 de ani.

"Simțim că am fost păcăliți", a declarat Sue pentru BBC.

Cu câteva zile înainte de plecare, au primit un program modificat, care anunța mai multe excursii cu autocarul din cauza nivelului scăzut al Dunării. Cei doi nu își doreau o astfel de vacanță și au cerut banii înapoi. După ce li s-a spus că rambursarea nu era posibilă, au plecat totuși, "fără tragere de inimă".

Programul a fost modificat din nou chiar în timpul călătoriei.

Sue spune că nu nivelul apei a deranjat-o. "Problema este felul în care au gestionat situația și faptul că încă promovează aceste vacanțe."

Și ea a lăudat mâncarea și oamenii de la bord. Reclamația sa vizează însă "schimbarea radicală a programului și faptul că nu am putut primi înapoi întreaga sumă".

Potrivit lui Sue, au avut doar două jumătăți de zi de navigație în care s-au putut bucura cu adevărat de o croazieră fluvială. "Nu voiam să mergem în excursii cu autocarul în fiecare zi."

"Problema este felul în care au gestionat situația"

David Mallon și alte cinci persoane urmau să plece pe 21 septembrie. Au renunțat însă după ce au primit, cu câteva zile înainte, un program atât de diferit de cel rezervat încât nu au mai vrut să călătorească. Unul dintre motivele pentru care grupul nu a acceptat schimbarea a fost că o persoană trebuia să evite, din motive medicale, perioadele lungi petrecute pe scaun, așa cum presupun călătoriile cu autocarul.

Cum nu li s-a oferit rambursarea, au rezervat în ultimul moment o vacanță pe insula Kos și au decis să încerce să își recupereze banii după întoarcere.

"Nu învinovățim Tui pentru nivelul apei, ci pentru felul în care a gestionat consecințele", a explicat David.

El a depus deja o reclamație la Tui și spune că, dacă va fi nevoie, se va adresa instanței.

BBC a cerut un punct de vedere de la Tui River Cruises despre schimbările ample ale programelor și despre faptul că pasagerilor nu li s-a oferit nicio rambursare.

"Căldura extremă din Europa din această vară a dus la scăderea nivelului Dunării, afectând operatorii de croaziere fluviale din întreaga regiune. Analizăm fiecare plecare în parte împreună cu partenerii noștri din domeniul navigației. Clienții care aveau rezervări pe Tui Isla pentru plecările din 14 și 21 septembrie au primit programele modificate înainte de călătorie. Acolo unde nava nu putea parcurge anumite porțiuni ale fluviului, am organizat transferuri cu autocarul, cazare la hotel și am ajustat transportul pentru a reduce timpul transferurilor, astfel încât clienții să poată vizita în continuare destinații precum Budapesta, Viena și Bratislava.

Am analizat cu atenție noile aranjamente, iar clienții și-au continuat vacanța după programul modificat, în conformitate cu condițiile noastre standard de rezervare. Deși au putut vizita principalele destinații din program, ne pare rău că unii dintre ei nu au avut parte de experiența de croazieră fluvială la care se așteptau", a transmis un purtător de cuvânt.