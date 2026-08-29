Cum a transformat seceta Dunărea într-un muzeu în aer liber: mamuţi, un pod roman, stridii fosilizate şi nave scufundate de nazişti

Lucrările pe teren pentru recuperarea rămăşiţelor au început joi. Foto: Андрей Кючуков / Facebook

O falcă de mamut, stridii fosilizate vechi de peste 60 de milioane de ani, fundaţiile unui pod roman din anul 328 şi epave de nave de război scufundate acum opt decenii. Toate au ieşit la suprafaţă în ultimele săptămâni de-a lungul Dunării, după ce vremea caniculară şi seceta care a cuprins Europa au coborât fluviul la cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată. Acolo unde apa s-a retras, malurile secate s-au transformat în adevărate situri arheologice în aer liber, atrăgând deopotrivă cercetători şi vânători de comori – dar şi avertismente că unele dintre „descoperiri” ar putea fi, de fapt, muniţie neexplodată rămasă din Al Doilea Război Mondial, scrie Euronews.

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Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu al Europei, a atins niveluri minime record în urma vremii călduroase care a adus secetă pe întreg continentul. Lipsa apei a scos la lumină câteva descoperiri remarcabile.

În nordul Bulgariei, voluntarii au cercetat un mal secat al fluviului, în apropierea oraşului Ruse, după ce luna trecută acolo au fost găsite o falcă de mamut şi fragmente de fildeş. Cea mai recentă căutare a dus la descoperirea unor stridii fosilizate, vechi, se crede, de aproximativ 60-65 de milioane de ani.

Descoperirea mamutului a stârnit un val de entuziasm printre cei care vor să se alăture căutării de comori dezvăluite de Dunăre. Voluntarii au fost avertizaţi să nu atingă obiectele metalice găsite pe fundul albiei, întrucât ar putea fi muniţie sau explozibili rămaşi din timpul războiului.

Mai în amonte, lângă satul Gigen, arheologii au putut studia fundaţiile unui pod despre care spun că a fost ridicat sub împăratul Constantin I, în anul 328.

Rămăşiţe din timpul războiului

La începutul lunii august, retragerea apelor a scos la iveală, în Austria, epavele a două nave de război germane din al Doilea Război Mondial.

Presa locală relatează că vasele fuseseră avariate în luptele din 1945 şi apoi scufundate chiar de propriile echipaje.

Alte nave naziste, aflate până acum sub apă, au fost găsite în apropierea oraşului sârbesc Prahovo.

Iar în Ungaria, pe un tronson al fluviului care traversează Budapesta, au fost descoperite o motocicletă din timpul războiului şi rămăşiţele a doi soldaţi germani, potrivit Comisiei germane pentru mormintele de război.

Seceta din Europa

Datele observatorului european pentru climă Copernicus arată că cele mai mari fluvii ale Europei au scăzut, în luna iulie, la niveluri niciodată înregistrate până acum.

Experţii dau vina pe schimbările climatice provocate de om pentru gravitatea secetei, care a creat probleme majore atât pentru navele de marfă care traversează fluviile, cât şi pentru centralele nucleare răcite în mod normal cu apă din râuri.