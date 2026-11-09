Bradul de la Rockefeller Center pentru Crăciunul 2026: Are 75 de ani și tocmai a fost montat. Când se aprind cele 50.000 de luminițe

6 minute de citit Publicat la 11:25 09 Noi 2026 Modificat la 11:29 09 Noi 2026

Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, montat în New York, 7 noiembrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

New York-ul intră treptat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale sezonului festiv din Statele Unite, a ajuns în Manhattan și a fost instalat în piața din fața celebrului complex. Arborele, un molid norvegian înalt de 23 de metri și cu o vârstă estimată la aproximativ 75 de ani, provine din localitatea West Edmeston, din statul New York.

Copacul a fost tăiat joi, 5 noiembrie, iar transportul său către Manhattan a presupus o operațiune logistică de amploare. O macara l-a ridicat și l-a așezat pe o platformă specială, după care a pornit într-o călătorie de aproximativ 322 de kilometri până în centrul New York-ului.

Bradul a ajuns în oraș în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar sâmbătă, 7 noiembrie, a fost adus în Rockefeller Plaza și ridicat în poziția verticală în care va rămâne pe durata sărbătorilor.

Potrivit Associated Press, arborele cântărește aproximativ 11 tone și are un diametru de circa 15 metri. După instalare, echipele specializate au început pregătirile pentru decorarea sa. Bradul va fi împodobit cu peste 50.000 de becuri LED multicolore, montate pe aproximativ cinci mile de cablu, și va avea în vârf celebra stea Swarovski, care cântărește aproximativ 408 kilograme.

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Când va fi aprins bradul de la Rockefeller Center

Ceremonia oficială de aprindere a luminilor va avea loc miercuri, 2 decembrie 2026, în cadrul spectacolului televizat „Christmas in Rockefeller Center”, transmis de postul NBC.

Evenimentul este unul dintre cele mai urmărite momente ale sezonului de sărbători din Statele Unite. Aprinderea luminilor marchează, în mod tradițional, începutul oficial al perioadei festive la Rockefeller Center și atrage în fiecare an mii de oameni în zona centrală a Manhattanului.

Ceremonia din acest an este programată în intervalul 19:00–22:00, ora locală din New York.

Bradul va rămâne expus până pe 9 ianuarie 2027, oferindu-le localnicilor și turiștilor posibilitatea de a-l vedea pe toată durata sărbătorilor și la începutul noului an.

O tradiție începută în timpul Marii Crize Economice

Povestea bradului de la Rockefeller Center începe în 1931, într-o perioadă dificilă pentru Statele Unite, marcată de Marea Criză Economică.

În timp ce complexul Rockefeller Center era încă în construcție, un grup de muncitori a decis să aducă puțină bucurie pe șantier, în apropierea Crăciunului. Aceștia și-au strâns banii și au cumpărat un brad balsam, înalt de aproximativ șase metri. L-au decorat cu ghirlande realizate manual de familiile lor și l-au instalat în ajunul Crăciunului.

Imaginea muncitorilor adunați în jurul unui brad modest, într-o perioadă în care numeroase familii americane se confruntau cu dificultăți economice, a devenit începutul unei tradiții care avea să capete proporții internaționale.

Prima ceremonie oficială de aprindere a luminilor a avut loc în 1933, la doi ani după acel moment spontan. Bradul a devenit treptat o emblemă a Crăciunului la New York, iar ceremonia anuală s-a transformat într-un eveniment televizat urmărit de milioane de oameni.

De-a lungul timpului, tradiția a evoluat. În 1936, ceremonia a inclus pentru prima dată un spectacol de patinaj pe gheață, iar în 1951 aprinderea bradului a fost transmisă pentru prima dată la televiziunea națională, în cadrul emisiunii „The Kate Smith Show”.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1942, la Rockefeller Plaza au fost instalate trei brazi, decorați în roșu, alb și albastru, culorile drapelului american, ca semn de susținere pentru trupele aflate pe front.

Povestea bradului de la Rockefeller Center din 2026: un copac de 75 de ani, din statul New York

Bradul ales anul acesta provine dintr-o proprietate privată din West Edmeston, o localitate din comitatul Otsego, în partea centrală a statului New York.

Molidul norvegian are aproximativ 75 de ani, o înălțime de 23 de metri și o greutate de circa 11 tone. Dimensiunile sale îl transformă într-un punct de atracție chiar înainte de a fi decorat.

Selecția copacului este rezultatul unei căutări care se desfășoară cu mult înainte de sărbători. De peste trei decenii, Erik Pauzé, grădinarul-șef al Rockefeller Center, se ocupă de identificarea arborilor potriviți pentru această tradiție. El caută exemplare impunătoare, cu o formă armonioasă, ramuri bogate și suficient spațiu pentru instalarea decorațiunilor.

În multe cazuri, arborii selectați au ajuns la dimensiuni foarte mari și au devenit dificil de întreținut în locul în care au crescut. Proprietarii acceptă să îi doneze, iar după îndepărtarea lor, terenul poate fi reamenajat și plantat cu alți arbori.

În cazul exemplarului din 2026, ceea ce se știe public este că a crescut pe o proprietate din West Edmeston și că a fost ales pentru a deveni piesa centrală a sărbătorilor de la Rockefeller Plaza, potrivit The Washington Post.

Steaua Swarovski și cele peste 50.000 de luminițe

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale bradului este steaua amplasată în vârf. Modelul actual a fost creat de arhitectul Daniel Libeskind și a fost prezentat în 2018.

Steaua cântărește aproximativ 408 kilograme, are 70 de vârfuri și este decorată cu aproximativ trei milioane de cristale Swarovski. Este o piesă impresionantă, concepută special pentru a domina vizual bradul și a reflecta lumina într-o multitudine de direcții.

În ceea ce privește iluminatul, tradiția a trecut și ea printr-o modernizare importantă. În 2007, Rockefeller Center a introdus pentru prima dată sistemul de iluminare cu LED-uri eficiente energetic, înlocuind tehnologia mai veche. În prezent, bradul este decorat cu peste 50.000 de luminițe multicolore, distribuite pe aproximativ cinci mile de cablu.

Ce se întâmplă cu bradul după Crăciun

O particularitate mai puțin cunoscută a tradiției de la Rockefeller Center este că bradul nu este pur și simplu aruncat după încheierea sărbătorilor.

După ce este demontat, lemnul este prelucrat și donat organizației Habitat for Humanity, care îl folosește în proiecte de construcție a locuințelor.

Astfel, arborele care a fost admirat de milioane de oameni în centrul New York-ului primește o a doua întrebuințare, contribuind la construirea unor case pentru familii care au nevoie de sprijin.

Tradiția a inspirat inclusiv cartea pentru copii „The Carpenter's Gift”, scrisă de David Rubel și ilustrată de Jim LaMarche, o poveste despre generozitate, comunitate și transformarea unui brad de Crăciun într-un dar care continuă să ofere ceva și după sărbători.

Un simbol al Crăciunului care atrage anual milioane de vizitatori

Astăzi, bradul de la Rockefeller Center este una dintre cele mai recognoscibile imagini ale Crăciunului american.

În fiecare an, turiști din toate colțurile lumii vin în Manhattan pentru a-l vedea, pentru a fotografia luminile și pentru a patina pe celebrul patinoar amenajat la baza sa.

Deși arborii s-au schimbat de la un an la altul, iar tehnologia de iluminare a evoluat, ideea din spatele tradiției a rămas aceeași: un gest simplu, pornit de la un grup de muncitori care au vrut să aducă puțină bucurie într-o perioadă dificilă.

Bradul din 2026 continuă această poveste veche de aproape un secol.

Până la ceremonia din 2 decembrie, echipele de la Rockefeller Center vor transforma molidul din West Edmeston în spectacolul de lumini care anunță, pentru New York și pentru milioane de telespectatori, apropierea Crăciunului.