Care sunt cele mai bune 10 țări din lume pentru nomazii digitali. 7 sunt în Europa

Spania ocupă primul loc datorită vizei sale speciale pentru nomazii digitali. Foto: Profimedia Images

Europa domină topurile dedicate lucrătorilor la distanță, pe măsură ce stilul de viață al „nomazilor digitali” continuă să câștige popularitate. Forțați de pandemia de Covid-19, milioane de angajați au renunțat la birourile tradiționale pentru o carieră exclusiv virtuală, care le oferă mai multă flexibilitate și libertate. Țări din toată lumea s-au adaptat rapid, lansând zeci de tipuri de vize și programe de rezidență special concepute pentru a atrage cetățeni dispuși să le crească economiile, relatează Euronews. Un nou top realizat de Global Citizen Solutions arată care sunt primele zece cele mai prietenoase țări cu „nomazii digitali”. Șapte din aceste state sunt în Europa.

Acest fenomen născut din pandemia de Covid-19 a devenit atât de răspândiți încât a termenul de „nomad digital” a intrat în dicționarele urbane. Astfel un nomad digital este acea persoană care lucrează de la distanță, de oriunde în lume, prin internet.

Joburile lor sunt de așa natură încât prezența lor fizică la birou nu este necesară, ei își pot îndeplini fișa postului de oriunde s-ar afla atâta vreme cât au o conexiune la internet.

7 țări din Europa, în top zece cele mai prietenoase cu nomazii digitali

Organizația Global Citizen Solutions a analizat 64 de țări pe baza unor criterii precum durata vizelor, cerințele de venit și posibilitatea de a obține rezidență permanentă sau cetățenie.

Dintre primele 10 poziții, nu mai puțin de șapte țări se află în Europa – continent care continuă să „modernizeze infrastructura și să susțină ecosistemele tehnologice”.

„Multe state europene oferă, de asemenea, șansa de a obține rezidență permanentă și, în final, cetățenie – oferindu-le nomazilor un drum sigur către un pașaport puternic și mobilitate pe termen lung. Combinând reputația Europei pentru siguranță, instituții stabile și o viață culturală bogată, regiunea rămâne o alegere convingătoare pentru relocare”, se arată în raportul citat.

Top 10 țări pentru nomazii digitali în 2025:

Spania Țările de Jos Uruguay Canada Cehia Portugalia Franța Emiratele Arabe Unite Germania Malta

De ce este Spania cea mai prietenoasă țară cu nomazii digitali

Spania ocupă primul loc datorită vizei sale pentru nomazii digitali, care le permite străinilor să lucreze de la distanță pentru o companie sau un angajator din afara țării, folosind exclusiv sisteme informatice și de telecomunicații.

Un mare avantaj al acestei vize este că antreprenorii, de pildă, pot colabora și cu o companie din Spania, atâta timp cât volumul acestui tip de muncă nu depășește 20% din activitatea lor profesională totală.

Raportul laudă Spania și pentru viteza foarte mare a internetului, pentru indicele ridicat al calității vieții și pentru cadrul legal care facilitează integrarea pe termen lung al cetățenilor străini.

În baza vizei pentru nomazii digitali, Spania oferă o cale directă către cetățenie. Pentru cetățenii țărilor ibero-americane, ai Filipinelor și Guineei Ecuatoriale, perioada de naturalizare este redusă la doar doi ani, față de zece ani – termenul standard.

„Din punct de vedere economic, Spania este mai accesibilă decât multe țări din Europa de Nord, mai ales în orașele secundare, unde costul vieții este mai mic, dar standardele de siguranță, sănătate și confort rămân ridicate”, precizează raportul.

Este, de asemenea, demn de menționat că pentru a aplica pentru viza de nomad digital în Spania, solicitanții trebuie să aibă o diplomă de licență sau master de la o universitate, colegiu sau școală de afaceri „de prestigiu”, sau să poată demonstra că au cel puțin trei ani de experiență în domeniul lor de activitate.

Alte cerințe includ dovada mijloacelor financiare (cel puțin 200% din salariul minim lunar național din Spania), asigurare medicală și cazier judiciar curat.

De ce este Europa un magnet pentru nomazii digitali

Olanda s-au clasat pe locul al doilea datorită permisului pentru antreprenori, care evaluează dacă solicitantul are un „interes esențial” pentru economia olandeză.

Acest permis oferă acces la rezidență permanentă, făcând din Olanda una dintre destinațiile europene cele mai favorabile integrării pe termen lung.

Din perspectiva optimizării fiscale, Olanda este mai puțin competitivă [decât Spania], întrucât aplică un regim fiscal global. Totuși, acest lucru este compensat de performanța sa excepțională în ceea ce privește calitatea vieții, sistemul medical, siguranța, oferta culturală și nivelul ridicat al locuirii urbane”, explică raportul.

Cehia s-a clasat pe locul cinci, devenind unul dintre cele mai puternice centre din Europa Centrală pentru profesioniștii care lucrează de la distanță. Este una dintre puținele țări care oferă o cale directă către cetățenie prin intermediul cadrului său pentru viza nomazilor digitali, fiind lăudată pentru „standardele ridicate de trai” și costurile moderate comparativ cu Europa de Vest.

Portugalia s-a situat pe locul șase, datorită programului D8 pentru lucrători la distanță, care oferă fie o viză de ședere temporară, fie un permis de rezidență. Țara beneficiază de internet rapid, de conexiuni solide în cadrul Uniunii Europene în domeniul cercetării, dar și de un cost de trai moderat și stimulente fiscale pentru profesioniștii străini din anumite domenii.

Franța a urmat în clasament, deși cetățenia nu este la fel de ușor de obținut și are costuri de trai relativ ridicate. Cu toate acestea, țara a obținut un scor mare la capitolul calitatea vieții, datorită vitezei internetului și conectivității excelente a transporturilor.

„Germania ocupă locul 9 în Global Digital Nomad Index, remarcându-se ca una dintre cele mai atractive destinații europene pentru profesioniștii care caută stabilitate, infrastructură și integrare pe termen lung”, se arată în raport.

Experții au lăudat viza specială pentru antreprenori, introdusă de Germania în 2021, care le permite lucrătorilor de la distanță să rămână până la trei ani în țară. Deși viza nu poate fi reînnoită, Germania oferă posibilitatea obținerii rezidenței permanente după cinci ani.

În ciuda dimensiunilor sale reduse, Malta a reușit, de asemenea, să intre în top zece. Viza sa de un an pentru lucrătorii la distanță nu oferă o cale directă către cetățenie, dar țara se bucură de internet stabil și rapid, servicii medicale de calitate și stabilitate socială. Engleza este limbă oficială în Malta, ceea ce îi sporește atractivitatea pentru mulți profesioniști internaționali.