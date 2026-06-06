Românii care își montează cortul pe plaje sau în locuri neautorizate riscă amenzi de sute de euro, în Grecia

1 minut de citit Publicat la 08:00 06 Iun 2026 Modificat la 08:00 06 Iun 2026

Pentru mulți turiști, camparea pe plajă reprezintă o alternativă mai ieftină pentru petrecerea vacanței / sursă foto: Getty Images

Turiștii care aleg să își petreacă vacanța cu cortul pe plaje sau în alte zone neamenajate din Grecia riscă amenzi de sute de euro și, în unele cazuri, chiar sancțiuni penale, după ce autoritățile au anunțat controale mai stricte în sezonul estival. Aceleași reguli se aplică și turiștilor care călătoresc cu rulota.

Autoritățile din Grecia au anunțat controale mai stricte pe plaje și în alte zone publice, pentru a verifica respectarea regulilor privind amplasarea corturilor.

Pentru mulți turiști, camparea pe plajă reprezintă o alternativă mai ieftină pentru petrecerea vacanței.

Potrivit legislației elene, corturile, rulotele și alte forme de campare sunt permise doar în spații special amenajate și autorizate. Este interzisă camparea pe plaje, în păduri, în apropierea siturilor arheologice și în alte zone publice care nu sunt destinate acestui scop.

Turiștii care nu respectă regula pot primi amenzi de 300.

În anumite cazuri, autoritățile pot iniția și proceduri penale, inclusiv arestarea în cadrul procedurii rapide, scrie publicația Greek Reporter.

Măsura vine ca urmare a numărului mare de turiști care aleg să-și amplaseze coturile ilegal pe plaje.

De altfel, anul trecut, pe plaja Thapsa din insula Evia, sute de corturi amplasate ilegal au determinat intervenția autorităților locale. Turiștii au fost evacuați, iar ulterior, controalele au fost intensificate.

Problema a reapărut săptămâna aceasta, după ce autoritățile au arestat doi bărbați pentru că ar fi amplasat corturi pe o plajă din Skiathos.

Potrivit presei locale, cazul a atras critici deoarece turiștii ar fi lăsat deșeuri în zonă, demonstrând dispreț față de ceilalți turiști și față de mediul local.

Lipsa instalațiilor sanitare, a serviciilor de colectare a deșeurilor, a măsurilor de protecție împotriva incendiilor și a supravegherii este adesea menționată ca unul dintre principalele motive pentru care statul elen continuă să restricționeze camparea liberă în afara zonelor autorizate.