8 semne că suntem sănătoşi. "Dacă nu te doare nimic nu înseamnă automat că ești bine"

Femeie fericită cu mâinile ridicate spre cer. foto: pexels.com

Medicul Ruxandra Constantina a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre opt semne care indică o stare bună de sănătate, de la modul în care se vindecă rănile până la somn, digestie, energie și echilibrul psihic.

Unul dintre primele aspecte analizate a fost capacitatea organismului de a se reface după mici leziuni. „Dacă nu ni se vindecă rănile cum trebuie destul de repede, dacă avem un ten cu erupții, pete pigmentare, deshidratat, poate să indice o cauză generală”, a explicat medicul.

Somnul este un alt semn esențial. Un organism sănătos reușește să se relaxeze seara și să adoarmă rapid, fără medicamente. „Stingem toate device-urile, lumina și în maxim un sfert de oră adormim fără să avem nevoie de hipnotice. Asta este un semn bun”, a spus medicul. Ea a amintit și de rolul melatoninei, hormon important în reglarea somnului: „Nu uitați melatonina, secreția maximă începând cu ora 22 până la 2:00.”

Semnele unei sănătăți bune se văd și în mobilitate. Medicul a subliniat că persoanele care pot merge în ritm alert și pot face mișcări simple precum genuflexiunile își păstrează articulațiile și musculatura într-o formă bună, indiferent de vârstă. „Indiferent de vârstă, ar fi bine să ne păstrăm flexibilitatea și mobilitate articulară”, a mai spus specialistul. În același timp, aceasta încurajează mișcarea constantă: „Orice număr de pași contează, 4000-5000 zilnic sau la 2 zile.”

Greutatea stabilă în timp este, de asemenea, un indiciu al echilibrului metabolic. Medicul spune că oscilațiile bruște, fie în plus, fie în minus, ar trebui să ridice semne de întrebare. „Variațiile în minus sau în plus nu sunt bune și arată dezechilibre metabolice”, a mai precizat ea.

Un alt punct important este digestia. Tranzitul intestinal regulat și lipsa disconfortului abdominal pot indica un sistem digestiv care funcționează corect. „Digestia este esențială, adică tranzit intestinal în fiecare zi sau la 2 zile”, a explicat medicul. Totodată, absența balonărilor sau a colicilor este un semn că flora intestinală este în echilibru: „O digestie optimă, fără balonări, gaze, colici, ceea ce ne indică un sistem digestiv care funcționează corect, dar și o floră microbiană în echilibru.”

Starea psihică este strâns legată de sănătatea generală. Potrivit medicului, o gândire pozitivă, dar realistă, indică un echilibru neurochimic important. „Gândirea pozitivă, realist pozitivă și găsirea de soluții pentru fiecare problemă cotidiană a vieții înseamnă o secreție adecvată de serotonină, dopamină”, a transmis Ruxandra Constantina.

Contează însă și felul în care organismul reacționează dimineața. Trezitul cu energie, fără nevoia imediată de cafea sau energizante, poate arăta că hormonii funcționează corect. „Fără să avem nevoie imediat cum ne trezim să apelăm la cofeină și la stimulente, la energizante, înseamnă că sistemul adrenal suprarenal a început să secrete cortizolul care ne dă energie”, a mai spus medicul.