Ce ascunde pofta de zahăr și cum poate fi controlată. "Corpul dă semnale"

O tânără întinde mâna după o gogoaşă glazurată, stând întinsă în pat. foto: getty images.com/ Yuliya Sheynina

Pentru mulți dintre noi, pofta de dulce apare după prânz, în serile stresante sau ca o recompensă după o zi grea. Medicul nutriționist Anca Hâncu atrage atenția că, de cele mai multe ori, acest obicei aparent banal ascunde cauze serioase.

„Discutăm despre pofta de zahăr, pofta de dulce, dar și pofte în general, care reflectă deficiențe nutriționale sau o alimentație incorectă. Cu siguranță am sărit o masă principală sau nu am mâncat corect la masa dinainte și atunci apare această poftă de dulce”, a explicat medicul.

Pe lângă mesele dezechilibrate, și lipsa somnului sau stresul intens ne împing spre zahăr. „În momentul în care nu dormim suficient noaptea, durata scurtă a somnului va duce la pofta de dulce. Corpul dă semnalul de lipsă de energie și ne îndreptăm spre zahăr. De asemenea, când ne simțim mai triști, mai instabili emoțional sau avem tulburări hormonale, cum este sindromul premenstrual, tot spre dulce mergem”, a precizat specialistul.

Pentru a ține sub control tentațiile, specialistul recomandă o alimentație corectă și echilibrată. „Este important consumul de apă, dar și respectarea cantității de proteină la fiecare masă – 20 de grame pentru femei și 30 de grame pentru bărbați. Doar o supă cu o felie de pâine nu este suficientă, nu are proteină și nu va aduce sațietate. În două ore apare direct pofta de prăjituri sau bomboane”, a mai spus medicul.

Ea subliniază și importanța conștientizării diferenței dintre foamea reală și mâncatul emoțional. „Când suntem sătui și totuși poftim la ceva dulce, este doar o nevoie emoțională, nu una fiziologică”, a concluzionat medicul Anca Hâncu.