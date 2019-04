DIETA care te apără de cancerul la sân. Ce trebuie să mănânci

DIETA. Este foarte important ce si cand mananci, de aceea medicii iti recomanda sa ai o alimentatie echilibrata.

DIETA. De asemenea, oamenii de stiinta sustin ca perioada in care mancam este la fel de importanta ca alimentele pe care le consumam. Se pare ca oamenii nu sunt conceputi sa manance de trei ori pe zi. In plus, perioadele mai lungi de timp fara mancare sau cu putina mancare ar putea fi benefice pentru noi.

Continuarea AICI.