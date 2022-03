Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta în Postul Pastelui

Dieta de post este una pur vegetariana, originea alimentelor fiind exclusiv din plante. Alimentatia in post poate fi foarte este diversa si astfel se poate asigura necesarul de nutrienti recomandati zilnic.

In post proteinele se pot procura cu usurinta din sursele alimentare vegetale, fara a avea grija insuficientei lor si de asemenea, fara a avea pretentia ca aduc aportul de aminoacizi esentiali pe care ii furnizeaza sursele de proteinele animale.

Studiile arata ca o dieta foarte bogata in proteine implica o serie de complicatii renale si cresc incidenta osteoporozei si de aceea chiar sunt indicate anumite perioade in care sa se consume proteine in cantitate moderata. Aproape toate alimentele cu exceptia alcoolului si zaharului sunt surse de proteine: nucile, semintele, cartofii, painea integrala, orezul, spanacul, broccoli, alunele, mazarea, untul de arahide, laptele de migdale si lintea sunt doar cateva exemple de surse de proteine vegetale. Asadar, proteinele nu sunt o tara pentru dieta de post.

Grasimile sunt si ele preznte in dieta de post. Dietele vegetariene sunt sarace in grasimi saturate, ceea ce explica incidenta scazuta la boli cardiovasculare, afectiuni cronice si cancer la vegetarieni. Surse de grasimi care ar putea fi utilizate limitat sunt: uleiul de masline, nucile, alunele, untul de alune, semintele, avocado si nuca de cocos.

In timp ce dieta vegană poate fi foarte bogată în nutrienți, există câțiva nutrienți de care trebuie să fii deosebit de conștient atunci când adoptați acest stil de alimentație: în special vitamina B12, calciu, anumiți acizi grași omega-3 și fier.

Vitaminele B12 sunt mai sllab reprezentate in alimentele vegetariene. Vitamina D nu se gaseste in alimentele vegetariene, dar organismul o poate sintetiza prin expunere la soare. Expunerea la soare pe timpul verii timp de 15 minute, de 2-3 ori pe saptamana este suficienta pentru sinteza vitaminei D.

Exista si produse comerciale: margarina sau lapte de soia care sunt artificial imbogatite cu vitamina D si care pot fi consumate in cantitati limitate pe perioada postului. La indicatia medicului vitamina D se poate administra sub forma de suplimente.

Vitamina B12 este continuta in cantitati limitate in alimentele de provenienta vegetala: drojdie de bere, cereale integrale, soia. Asadar suplimentele de vitamina B12 trebuie administrate la recomandarea medicului.

Mineralele de tipul calciului, fierului, zincului se gasesc in cantitate suficienta in alimentele de post. Calciul este mineralul necesar unui sistem osos echilibrat se gaseste in cantitati suficiente in: legume proaspete cu frunze verzi: salata verde, seminte de susan, smochine, broccoli, nuci si seminte. Zincul este furnizat de alimentele vegetariene, chiar in cantitate mai mare decat cea recomandata zilnic.

Se gaseste in cereale neprelucrate, legume proaspete si nuci. Fasolea uscata si legumele verzi sunt principalele surse de fier din hrana vegetariana. Absorbtia fierului este favorizata de prezenta vitaminei C si deci consumul alimentelor bogate in vitamina C, alaturi de cele bogate in fier este mai mult decat recomandat. Alte surse de fier sunt: lintea, soia, mazarea, prunele, smochinele si strugurii.