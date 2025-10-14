Un chef renumit, cu stele Michelin, dezvăluie cum a slăbit peste 40 de kilograme: „Nu am renunțat la nimic”

Paco Roncero a surprins pe toată lumea când a apărut pe coperta revistei Men’s Health. Foto Profimedia Images

Celebrul chef spaniol, recompensat cu stele Michelin, și-a schimbat radical viața în urmă cu mai bine de un deceniu, după ce a slăbit peste 40 de kilograme. De atunci, sportul și alimentația echilibrată au devenit pilonii stilului său de viață.

De la bucătărie la maraton

În 2010, Paco Roncero a surprins pe toată lumea când a apărut pe coperta revistei Men’s Health, după ce reușise să își transforme complet corpul și rutina. Atunci a decis că trebuie să facă ceva pentru el, dincolo de muncă.

A început cu pași mici: câteva minute de alergare ușoară, apoi, treptat, a mărit distanța și ritmul. În timp, sportul a devenit o parte esențială din viața lui. Astăzi, Roncero a bifat deja un Ironman, mai multe maratoane și multe alte provocări sportive.

„Sportul a ajuns să fie o parte fundamentală din viața mea”, spunea el într-un interviu pentru Sport Life.

Alimentația – cheia succesului

Deși sportul a jucat un rol uriaș, chef-ul subliniază că modul în care mănânci este la fel de important. Pentru el, schimbarea a venit în momentul în care a început „să mănânce cu coerență”.

„Am început să îmi organizez mesele. Am slăbit treptat, pe parcursul a câțiva ani, și nu am mai pus kilogramele la loc pentru că am păstrat aceleași obiceiuri sănătoase”, povestește el.

Roncero nu crede în diete restrictive, ci în echilibru:

„Cred că e important să mănânci din toate, dar cu măsură. Viața e deja destul de complicată cu munca și familia, nu mai ai nevoie de limite drastice când vine vorba de ceva atât de frumos precum gastronomia.”

O schimbare care a adus fericire

Astăzi, la 56 de ani, Paco Roncero spune că se simte mai bine ca oricând: energic, echilibrat și mulțumit de el însuși. „Sunt o altă persoană. Am slăbit mult, dar cel mai mult simt schimbarea când mă îmbrac. Mă simt mult mai fericit și împăcat cu mine.”

Chef-ul recunoaște că începuturile au fost dificile, mai ales în perioadele încărcate de muncă, când avea tendința să se neglijeze. Totuși, constanța și coerența i-au făcut procesul mai ușor. „Nu am ținut dietă, dar am înțeles că trebuie să îmi dau minții o altă preocupare în afară de muncă. Asta m-a ajutat enorm.”

Echilibrul adus de maturitate

Într-un interviu recent pentru Lecturas, Roncero a mărturisit:

„Cred că maturitatea îți dă acel echilibru vital. Astăzi mă consider o persoană fericită, recunoscătoare, și am lângă mine cea mai incredibilă femeie pe care mi-aș fi putut-o imagina. Ani de zile m-am neglijat, am pus munca pe primul loc, dar acum știu că trebuie să îți rezervi zilnic timp și pentru tine.”

Un alt secret al său pentru a se menține sănătos și fericit este să împărtășească activitățile cu soția sa, Nerea. „Unul dintre planurile mele preferate este să fac sport împreună cu ea”, spune Roncero.

Mai mult decât o dietă – un nou stil de viață

Paco Roncero este un exemplu de transformare și disciplină. Prin sport, alimentație echilibrată și constanță, a reușit să își îmbunătățească nu doar aspectul fizic, ci și calitatea vieții. Astăzi, își împarte timpul între pasiunea pentru bucătărie, rutina de sport și familia sa – o combinație care l-a făcut să fie mai fericit și mai echilibrat ca niciodată.