Japonezii scot pe piață un refugiu anti-urs, cu toaletă, curent și provizii pentru trei zile. Cum arată la interior containerul Kumacon

Publicat la 10:43 19 Noi 2025

Japonezii au creat un container care te poate proteja de atacuri ale urșilor timp de trei zile.

Creșterea fără precedent a numărului atacurilor de urși din Japonia a dus, în ultimele luni, la o situație atât de gravă încât livrările poștale riscă să fie suspendate, iar Forțele Terestre de Autoapărare au fost chemate să intervină în mai multe regiuni. Într-un context în care până și militarii au dificultăți în a gestiona incidentele, întrebarea firească este: ce soluții mai există pentru oamenii obișnuiți?

O companie japoneză susține că are un răspuns surprinzător: un adăpost anti-urs.

Kumacon – „containerul pentru urși” care nu e pentru urși

Jacaon, o firmă specializată în transformarea containerelor maritime în spații comerciale și unități de cazare, a lansat recent Life Shield Container, cunoscut și sub numele de Kumacon – prescurtare de la „container pentru urși”. Deși denumirea ar putea induce ideea că este un container destinat transportului urșilor, în realitate este exact opusul: un refugiu în care oamenii se pot adăposti în siguranță în timpul unui atac.

Construit pe baza unui container maritim standard, Kumacon a fost dezvoltat în colaborare cu Tokyo University of Science și este proiectat să reziste chiar și celor mai agresive tentative de intrare ale unui urs brun, cea mai mare specie din Japonia.

Rezistență industrială la forța urșilor

O mușcătură de urs brun poate exercita o presiune de aproximativ 7 MPa, însă oțelul din care este construit containerul rezistă la până la 350 MPa – de 50 de ori mai mult. Nici loviturile urșilor, care pot atinge câteva sute de kilograme-forță în plin elan, nu reprezintă un risc: Kumacon poate suporta peste 192 de tone de impact.

Cu alte cuvinte, adăpostul este mai mult decât pregătit pentru un asediu de durată, exact ceea ce promite producătorul.

Interiorul – auster, dar sigur și funcțional

Dacă exteriorul este robust, interiorul a fost optimizat pentru supraviețuirea unei șederi de până la trei zile. Standard, Kumacon include:

sistem de stocare a energiei solare pentru alimentarea prizelor USB;

toaletă și sistem de ventilație;

rații de hrană pentru trei zile;

apă potabilă îmbuteliată;

truse de prim ajutor;

spray repelent pentru urși.

Opțional, adăpostul poate fi echipat cu:

senzori de mișcare și infraroșu;

lumini stroboscopice pentru descurajarea animalelor;

microfon extern cu care ocupanții pot încerca să alunge ursul.

Confortul este relativ, dar siguranța ocupanților este garantată.

Un nou tip de infrastructură pentru situații de urgență

Jacaon speră ca Kumacon să devină „o nouă formă de infrastructură de pregătire pentru dezastre”, utilă în gospodării izolate, tabere, școli sau pensiuni rurale. Pe lângă atacurile de urși, producătorul afirmă că adăpostul poate proteja și în cazul unor dezastre naturale – cu mențiunea clară că nu trebuie folosit în locul evacuărilor obligatorii dispuse de autorități.

Dimensiuni și disponibilitate

Kumacon va fi disponibil în trei variante:

3,7 m

6,1 m

12,2 m – acesta fiind suficient de încăpător, conform imaginilor de concept, pentru aproximativ 12 persoane.

Prețurile nu au fost încă anunțate, însă compania va începe să accepte comenzi în decembrie. Chiar dacă atunci majoritatea urșilor sunt în hibernare, ideea este ca adăposturile să fie instalate și pregătite până la primăvară, când animalele ies din bârlog.