ANM anunță cod galben de ploi în București. Temperaturile scad, iar vântul va sufla cu rafale de până la 45 km/h

1 minut de citit Publicat la 10:46 12 Oct 2026 Modificat la 10:46 12 Oct 2026

Un mesaj de informare meteorologică privind ploile moderate și intensificările vântului va rămâne în vigoare până miercuri. Foto: Getty Images

Vremea se va răci semnificativ în București, unde va ploua în următoarele ore, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp și, izolat, la 25 l/mp. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.

Un mesaj de informare meteorologică privind ploile moderate și intensificările vântului va rămâne în vigoare până miercuri, 14 octombrie, ora 10:00.

Luni, 12 octombrie, cerul va fi noros, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a zilei și a nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei, când rafalele vor atinge până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar minima va coborî la 9-10 grade.

Marți, 13 octombrie, vremea va fi rece pentru această perioadă și închisă. Va ploua slab, trecător, iar cantitățile de apă estimate sunt de 2-5 l/mp. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 14-16 grade, sub valorile specifice datei, iar minima va ajunge la 6-7 grade.

Potrivit ANM, mesajul de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului este valabil în București până miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00.

Amintim că ANM a emis, luni, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei şi Carpaţii de Curbură.