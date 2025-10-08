ANM anunță cum va fi vremea în zilele următoare: „Va continua să plouă în partea de sud-est. În weekend, temperaturile vor crește”

Va continuă să plouă slab, iar mai apoi vremea se va încăzli / Foto: Getty Images

De la ora 21.00, cinci județe plus Capitala au intrat sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, valabilă până astăzi, la ora 15.00. Alina Șerban, meteorolog ANM, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că va continua să plouă slab în următoarele două zile, iar mai apoi, în weekend, vremea se va încălzi.

Potrivit acesteia, în zonele montane înalte va continua să ningă, iar în Dobrogea și Muntenia, vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră.

„În continuare vom avea sisteme noroase și ploi în partea de sud-est a teritoriului, unde de altfel a început să plouă chiar de luni după-amiază, mai intens aseară și pe parcursul nopții ce a trecut, astfel încât s-au acumulat deja cantități importante de apă, cantități ce au depășit local 50 de litri pe metrul pătrat, izolat chiar 100 de litri pe metrul pătrat în ultimele 24 de ore. Va continua să plouă în aceste regiuni cu diferite grade de intensitate, probabil mai intens în partea de sud de centru, de est a Munteniei și în jumătatea sudică a Dobrogei. Astfel, nu se vor mai acumula cantități de 20-30, izolat chiar de 40-50 de litri pe metrul pătrat.

Pe parcursul zilei de astăzi, spre seară, la noapte, treptat, aria ploilor se va restrânge, vor slăbi în intensitate, astfel încât pe parcursul nopții vor mai fi izolat cantități de 10-15 litri pe metrul pătrat, însă vântul se va intensifica treptat în regiunile în regiunile sud-estice, unde de altfel și la momentul acesta avem intensificări de 60-70 km pe oră, iar mâine vor mai rămâne intensificări în partea de sud-est a țării, chiar dacă ploile aproape că se vor retrage total în aceste condiții.

Și vremea este deosebit de rece în zonele montane vorbim de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în soare, la altitudini mari, asociate de altfel și cu intensificări ale vântului, astfel încât avem chiar și viscol și vizibilitate scăzută. Se va mai depune un strat de zăpadă, în mod deosebit la altitudini de peste 1700- 1800 de metri.

În spre weekend ne așteptăm la o încălzire treptată și o ameliorare a vremii. Chiar dacă vor mai apărea ploi cu caracter local, nu vor mai fi la aceeași intensitate ca cele de acum”, a declarat meteorologul ANM, Alina Șerban.

Furtunile puternice din ultimele ore au afectat 16 județe din țară și Capitala, însă nu s-au înregistrat situații grave, a anunțat miercuri dimineață, La Antena 3 CNN, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

Potrivit acestuia, echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din opt case, două anexe gospodărești, 38 de curți, nouă imobile inundate, șase demisoluri de blocuri, un operator economic și două instituții publice. În București, printre clădirile afectate s-a numărat și o instituție aparținând Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, miercuri, de la ora 16:30, a Comandamentului Energetic, având în vedere prognozele meteo anunţate pentru aceste zile, cu răcire semnificativă a vremii şi Cod roşu pentru judeţe din sudul ţării.