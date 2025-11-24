O situație de acum 6.000 de ani se repetă și va face ca vara să fie mai lungă cu 42 de zile

Verile europene au devenit mai lungi și mai fierbinți. FOTO Getty Images

Verile europene au devenit mai lungi și mai fierbinți. Noi cercetări arată că modelele climatice din prezent le imită pe cele de acum 6.000 de ani și ar putea fi un indiciu că vor urma zile și mai caniculare. Astfel, până în 2.100, verile ar putea fi mai lungi cu 42 de zile, scrie Euronews.

Celia Martin-Puertas, coordonatoarea studului de la Departamentul de Geografie de la Royal Holloway, spune că nu se știe cert cum se va întâmpla asta și de ce.

Pentru studiul publicat în Nature Communications, Martin-Puertas și echipa sa s-au concentrat pe o înregistrare importantă în istoria climatică: sedimentele găsite pe fundul lacurilor europene, care oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care s-au schimbat anotimpurile în ultimii 10.000 de ani.

Ei au analizat diferența de temperatură dintre Arctica și Ecuator și au constatat că, pe măsură ce Arctica se încălzește, diferența de temperatură dintre Arctica și Ecuator scade. În cnsecință, curenții de aer încetinesc, intensificând și prelungind astfel modelele meteorologice de vară, cum sunt valurile de căldură. Sezonul estival în sine ar dura, de asemenea, mai mult.

Conform studiului, pentru fiecare scădere cu 1 grad Celsius a acestei diferențe, sezonul estival s-ar prelungi cu aproximativ șase zile. Aceasta ar putea însemna până la 42 de zile de vară suplimentare până în 2100, dacă încălzirea continuă în ritmul actual. Cu toate acestea, având în vedere tendința actuală de încălzire arctică, Europa ar putea avea opt luni de vreme de vară până la sfârșitul secolului.

Aceasta reflectă condițiile din Europa de acum aproximativ 6.000 de ani, unde sezonul cald dura aproape 200 de zile.

„Constatările noastre arată că acesta nu este doar un fenomen modern; este o caracteristică recurentă a sistemului climatic al Pământului”, a declarat Dr. Laura Boyall, autoare a studiului. „Dar ce este diferit acum sunt viteza, cauza și intensitatea schimbării.”

Europa este continentul cu cel mai rapid nivel de încălzire din lume. Orașele, în special, sunt puternic afectate de încălzirea globală din cauza efectului de insulă termică urbană, în care căldura este captată de clădiri și absorbită de asfalt și beton.

O analiză publicată în această vară de Climate Resilience for All a analizat datele privind temperatura din 85 de orașe din întreaga lume, din perioada 2019-2023. Studiul a constatat că „sezoanele caniculare” nu mai au loc doar în lunile de vară.

Atena, în Grecia, a avut un sezon canicular deosebit de lung. Temperaturile ridicate au durat de la mijlocul lunii mai până la începutul lunii octombrie. Tirana, în Albania, a înregistrat, de asemenea, 143 de zile de căldură extremă. Lisabona, în Portugalia, și Madrid, în Spania, au avut sezoane caniculare lungi, de 136 de zile, respectiv 119 zile.