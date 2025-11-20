Șefa ANM explică cum influențează La Nina și Vortexul Polar vremea în România: „Nu excludem episoadele geroase, cu zăpadă și viscol”

3 minute de citit Publicat la 20:23 20 Noi 2025 Modificat la 20:23 20 Noi 2025

Primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie. Foto: Profimedia Images

Meteorologii estimează că iarna 2025/2026 va fi blândă în România, în ciuda fenomenului care aduce ger și zăpezi în Europa. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a atras atenția la Antena 3 CNN, în exclusivitate, că gradul de incertitudine rămâne mare, întrucât nu este foarte clar încă cum vor afecta tiparele de circulație vremea în Europa. Estimările de până acum însă sugerează, cel puțin în România, o iarnă cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal și precipitații puține. Totuși, atrage atenția șefa ANM, nu pot fi excluse episoadele de vreme severă cu ger, zăpadă și viscol.

ANM a publicat, joi, estimările climatice pentru lunile decembrie 2025 - aprilie 2026. Temperaturile vor fi, în medie, mai mari decât ar fi normal, iar precipitațiilor vor fi reduse.

Primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, din cauza unei combinații rare: o La Niña slabă și un eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), care ar putea duce la o slăbire semnificativă sau chiar la o „prăbușire” a Vortexului Polar, potrivit severe-weather.eu.

Estimările meteo: iarna 2025/2026 va fi blândă

Șefa ANM a explicat la Antena 3 CNN că efectul acestei combinații ar putea fi cel al unei ierni mai calde decât ar fi normal.

„La acest moment, gradul de incertitudine privind tiparele de circulație care vor influența continentul european sunt destul de mari, iar media sezonieră sugerează valori ale presiunii la nivelul mării sub media climatologică în regiunile nordice ale continentului, fapt care generează, dimpotrivă, posibilitatea să avem, în medie, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit și cantități mai reduse de precipitații.

Analiza este făcută și la nivelul Centrului European pentru Prognoza Vremii pe termen mediu, mai multe centre internaționale pentru fiecare lună din iarnă și se analizează anomalia, abaterea temperaturilor medii lunare și a cantităților de precipitații față de normal la nivelul continentului. Extrapolând la nivelul României adaptăm și noi aceste tipuri de informații astfel încât să urmărim ceea ce putem să consemnăm din punct de vedere al estimărilor la nivelul iernii 2025 - 2026”, a spus Elena Mateescu.

Directoarea ANM a atras atenția, totuși, că o iarnă mai blândă nu exclude posibilitatea unor episoade de vreme geroasă, cu zăpadă și viscol, „mai ales în zonele estice, în zona Carpaților de curbură, chiar și în sud, sud-est”.

„Chiar dacă iernile, începând din 1901 și până în 2025, iată cea mai caldă rămâne iarna 2023/2024, în care abaterea e una record, 3,85 de grade față de normalul termic al anotimpului de iarnă în țara noastră. Chiar și iarna 2024/2025, chiar dacă nu a avut o abatere atât de mare, 1,2 grade Celsius, să nu uităm luna ianuarie 2025 o abatere de 3,9 grade Celsius în contextul în care luna ianuarie e luna cea mai geroasă a anului”, a mai spus Elena Mateescu.

Cum va fi vremea în decembrie - aprilie

Astfel, potrivit estimărilor ANM în lunile decembrie 2025 - aprilie 2026 trebuie să ne așteptăm la temperaturi mai ridicate decât este normal și precipitații reduse.

Luna decembrie va aduce temperaturi mai ridicate, dar precipitații normale pentru această perioadă.

În luna ianuarie, meteorologii estimează temperaturi peste medie.

Meteorologii ANM se așteaptă la temperaturi mai ridicate și precipitații aproape de medie în luna februarie.

În martie, ANM prognozează, de asemenea, temperaturi mai ridicate.

În ceea ce privește luna aprilie, ultima prognozată, meteorologii anunță tot vreme caldă, cu temperaturi mai mari decât ar fi normal.