Vor fi până la 17 grade Celsius vineri. Meteorologii spun că de Moş Nicolae va fi mai cald decât în alți ani

Potrivit şefei ANM, în cea mai mare parte a României va fi vreme frumoasă de Moş Nicolae. Sursa foto: Getty Images

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat marţi, la Antena 3 CNN, că vremea se va încălzi în România în zilele care urmează, iar vineri, în unele zone, se vor înregistra temperaturi de 17 grade Celsius. Potrivit anunţului şefei ANM, de Moş Nicolae, va fi mai cald decât în alți ani. Pe de altă parte, în alte regiuni ale ţării vor fi ploi şi vânt, iar în zonele montane nu sunt excluse ninsorile, mai ales la altitudini de peste 1.700 de metri.

Noile declaraţii ale Elenei Mateescu vin la o zi după ce a fost făcută publică prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

"Vremea de Moş Nicolae – mai caldă decât în mod obişnuit, aşa cum a şi debutat luna decembrie din acest an. Ieri, 13 grade la Calafat, 10 grade Celsius – în Capitală. Astăzi, un ecart, la scara întregii ţări între 6 până la 12 grade, cu 10 grade, în termometrele din Bucureşti. Ziua de vineri, 5 decembrie, pare să aducă cele mai ridicate valori din această săptămână, un ecart între 7 până la 17 grade Celsius, în partea de sud-est a ţării", a spus Elena Mateescu în cadrul unei intervenţii telefonice la "News Room", emisiune moderată de Mădălina Mihalache la Antena 3 CNN.

Tot astăzi, specialiştii au anunţat prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni.

Şefa ANM a mai făcut următoarele precizări: "Pentru sfârşitul de săptămână, sâmbătă şi duminică, să avem 6 - 13 grade, chiar 14 grade Celsius în sud-estul României. Vor fi însă şi ploi slabe, burniţă, iar la altitudini mari, mai mari de 1.700 de metri – posibil, precipitaţii mixte sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vânt, în partea de sud-vest, sud şi pe creste: 40 - 50 km/h.

Şi, aşa cum arată şi estimările actualizate în această dimineaţă, pentru prima lună din această iarnă, aşteptăm un ecart pozitiv al abaterilor termice în săptămâna 1 - 8 decembrie, cu 3 - 4 grade, în special în partea de est, sud-est, ca şi abatere termică pozitivă, iar pentru a doua săptămână din decembrie, un ecart mai mic, cuprins între 1,5 - 3 grade, în regiunile intracarpatice şi un deficit de precipitaţii în următoarea perioadă. Desigur că vom actualiza estimările, astfel, pe măsură ce ne apropiem de perioada sărbătorilor, să venim cu date noi în acest sens".