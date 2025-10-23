Vremea se schimbă în toată țara. ANM anunță unde va ploua în următoarele zile

Vremea se răcește în toată țara. Sursă foto: Profimedia Images

Vremea se schimbă radical în toată țara. Florinela Georgescu, meteorolog ANM, a explicat la Antena 3 CNN că ploile și vântul puternic vor cuprinde mare parte din țară începând din această seară. Totodată, până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor scădea.

Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă începând din această seară, de la ora 21:00, până în 24 octombrie, ora 21:00.

Florinela Georgescu a precizat că din această seară vântul se va intensifica în Banat, Crișana și Maramureș, Transilvania și partea de vest și de sud a Olteniei.

„Deocamdată, pe parcursul acestei zile vremea se va menține în general frumoasă și caldă pentru această perioadă din an, cu maxime cuprinse între 17 și 25 de grade. Însă, din această seară vremea va intra într-un proces de schimbare, intensificări ale vântului fiind elementul cel mai important, cel avertizat pentru noapte, dar și pentru ziua de mâine. La noapte, intensificări ale vântului vor fi prezente în Banat și Crișana, unde va avea la rafală 50-70 km/h, iar în Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi și rafale în jurul a 100 km/h. Mâine, zona afectată de intensificări ale vântului se va lărgi și va cuprinde din nou Banat, Crișana și Maramureș, Transilvania, partea de vest și de sud a Olteniei și toată zona de munte. În zonele joase, vitezele vor fi de 50-70 km/h, iar la munte, pe creste vor fi și viteze de 100-120 km/h”, a declarat Florinela Georgescu, meteorolog ANM.

Temperaturi între 12 și 18 grade

Potrivit meteorologului ANM, din această seară sunt anunțate ploi în jumătatea de vest a țării, iar temperaturile vor scădea în aproape toată țara.

„Să spunem și faptul că zona precipitațiilor se va lărgi și ea treptat. La noapte vor fi ploi în jumătatea de vest a țării, vor avea și caracter de averse, în special în Banat, Crișana și Maramureș, iar mâine mai este de așteptat ca trecător să plouă, în special în regiunile nordice, centrale și sudice. Deci, așteptăm un sfârșit de săptămână cu vreme instabilă, cu mai multe ploi și cu temperaturi în ușoară și treptată scădere, astfel încât, cel mai probabil duminică, maximele termice se vor încadra doar între 12 și 18-19 grade”, a mai precizat meteorologul ANM.