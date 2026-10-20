Mihai Gâdea anunță „un minut de bucurie” dacă USR pleacă din Guvern, după votul pentru Luca Niculescu: „Va fi, așa, un dezmăț”

Mihai Gâdea, CEO-ul Antena 3 CNN și realizatorul „Sinteza Zilei”. Foto: Răzvan Chirileanu

CEO-ul Antena 3 CNN și realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, Mihai Gâdea, a anunțat, luni, că dacă Guvernul Niculescu trece la votul de marți, va fi „un minut de bucurie pe post” pentru plecarea USR de la guvernare. „Va fi, așa, un dezmăț, un minut”, a spus el, la Sinteza Zilei.

„Un minut de bucurie mâine. Eu am să fiu în direct, mâine, toată ziua, pe post, și dacă trece Guvernul Niculescu, facem un minut de bucurie. Va fi, așa, un dezmăț, un minut, pentru că scăpăm de Țoiu, ministrul de Externe. Ce rușine pe România, ce rușine ca cineva ca Țoiu să fie ministru de Externe, ca Miruță să fie ministrul Apărării. Ce rușine pe România, uitați-vă și dumneavoastră la așa ceva”, a spus Mihai Gâdea.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a anunțat că USR își va retrage reprezentanții din funcții, marți, după votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu. El a criticat decizia PNL de a susține noul Executiv.

„PNL a declarat că va vota acest guvern de oameni cu semnul întrebării. USR a declarat că nu va vota sub nicio formă pentru că sunt momente în viaţă când trebuie să te ţii de nişte principii. România are nevoie de guvern, dar a vota orice compunere a guvernului cu orice tip de oameni nu este o scuză care să acopere nevoia unui guvern.

Marţi, după şedinţa de Parlament, toţi reprezentanţii partidului USR îşi vor da demisiile, evident. Diferenţa este că noi nu votăm un astfel de guvern şi îmi pare rău că PNL a luat decizia să voteze. După aprecierea mea, scuza nu ţine cu urgenţa oricăror alte decizii, în condiţiile în care formaţiunea propusă arată cum arată”, a afirmat Radu Miruţă.

Votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu va fi dat marți, de la ora 14:00. Toți miniștrii audiați au primit avize pozitive.