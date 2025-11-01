Acuzat că se retrage în favoarea lui Drulă, Ciprian Ciucu dezminte: Nu din USR vin știrile false

Pe 7 decembrie, bucureștenii vor alege un nou primar general, iar principalele partide și-au stabilit deja candidații. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a anunțat că nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, după apariția unor informații „pe surse” potrivit cărora ar fi ajuns la o înțelegere în acest sens cu Cătălin Drulă, candidatul USR. Primarul Sectorului 6 a spus că, „la timpul potrivit”, va dezvălui din ce „laborator” provine această strategie menită să-l forțeze să iasă din cursă, precizând însă că nu este vorba despre USR.

„Dezmint. În loc să stau să-mi văd de campania mea și de programul pentru dumneavostră, de organizare și de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez știrile "pe surse", cea mai perversă formă de manipulare de astăzi. Nu, nu mă retrag!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat că „la timpul potrivit” va spune cine se află în spatele acestor informații false. A precizat însă că dezinformarea nu a fost lansată de USR.



„Bun! Dacă așa se joacă, voi expune strategia lor. Încă de pe acum. Nu sunt genul de om care doar stă să încaseze. Odată cu răspunsul, meu, îi și expun.



Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veți da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit și cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage.



Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie apoi mai ușor”, a scris Ciprian Ciucu.

Edilul a adăugat că speră ca această campanie electorală să depășească „faza de haiducie”.



„Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), așa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc și pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în țara noastră.



Dar cum încă este accesibil prin VPN, au nevoie să manipuleze cotele acolo, așa că au inventat știrea cum că „Ciucu a negociat cu Drulă și că se va retage”. Dezmint.



Mi-ar plăcea să ținem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiție pe viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați. Sper să depășim faza de haiducie”, a mai precizat Ciucu.

Alegerile locale din București 2025 se anunță una dintre cele mai interesante confruntări politice din ultimii ani.

Începutul campaniei pentru Primăria București readuce în prim-plan temele care, de ani de zile, domină agenda publică în Capitală: apa caldă și căldura, iar ceea ce va conta va fi experiența administrativă, a explicat sociologul Vladimir Ionaș.